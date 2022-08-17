Рейтинг@Mail.ru
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/polsha-1810121829.html
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли - РИА Новости, 17.08.2022
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли
Германия хочет "тем или иным образом вернуть" бывшие земли в пределах границ Польши, заявил в интервью Gazeta Polska председатель Национального банка страны... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T02:00
2022-08-17T02:00
в мире
берлин (город)
россия
евросоюз
германия
польша
адам глапинский
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:404:2923:2048_1920x0_80_0_0_4c5c4361f5770e3cf9be4c32b0aa5234.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Германия хочет "тем или иным образом вернуть" бывшие земли в пределах границ Польши, заявил в интервью Gazeta Polska председатель Национального банка страны Адам Глапинский.По его мнению, планам ФРГ вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране.Глава польского Нацбанка считает, что Берлин также планирует "подчинить себе" пояс стран между Германией и Россией."Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС", — предположил собеседник газеты.Глапинский считает, что у Германии сложилось такое представление о "равновесии в Европе будущего".
https://ria.ru/20220727/reparatsii-1805462538.html
https://ria.ru/20220813/polsha-1809257525.html
берлин (город)
россия
германия
польша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_c7eeec154d9e8787f3d055ba3eaaf329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), россия, евросоюз, германия, польша, адам глапинский, великобритания
В мире, Берлин (город), Россия, Евросоюз, Германия, Польша, Адам Глапинский, Великобритания
02:00 17.08.2022
 
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли

Глава Нацбанка Глапинский: Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах границ Польши

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в фотобанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Германия хочет "тем или иным образом вернуть" бывшие земли в пределах границ Польши, заявил в интервью Gazeta Polska председатель Национального банка страны Адам Глапинский.
По его мнению, планам ФРГ вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране.
"Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ", — высказался Глапинский.
Глава польского Нацбанка считает, что Берлин также планирует "подчинить себе" пояс стран между Германией и Россией.
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 23:16
Польша 1 сентября назовет сумму репараций, которую требует от Германии
"Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС", — предположил собеседник газеты.
Глапинский считает, что у Германии сложилось такое представление о "равновесии в Европе будущего".
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00
Польша намерена воевать с Еврокомиссией
 
В миреБерлин (город)РоссияЕвросоюзГерманияПольшаАдам ГлапинскийВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала