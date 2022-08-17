https://ria.ru/20220817/polsha-1810121829.html
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли - РИА Новости, 17.08.2022
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли
Германия хочет "тем или иным образом вернуть" бывшие земли в пределах границ Польши, заявил в интервью Gazeta Polska председатель Национального банка страны... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T02:00
2022-08-17T02:00
2022-08-17T02:00
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Германия хочет "тем или иным образом вернуть" бывшие земли в пределах границ Польши, заявил в интервью Gazeta Polska председатель Национального банка страны Адам Глапинский.По его мнению, планам ФРГ вряд ли помешает риск возникновения хаоса в самой стране.Глава польского Нацбанка считает, что Берлин также планирует "подчинить себе" пояс стран между Германией и Россией."Путь к реализации этого сценария открыл выход Великобритании из ЕС", — предположил собеседник газеты.Глапинский считает, что у Германии сложилось такое представление о "равновесии в Европе будущего".
https://ria.ru/20220727/reparatsii-1805462538.html
https://ria.ru/20220813/polsha-1809257525.html
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в мире, берлин (город), россия, евросоюз, германия, польша, адам глапинский, великобритания
В мире, Берлин (город), Россия, Евросоюз, Германия, Польша, Адам Глапинский, Великобритания
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ "вернуть" бывшие земли
Глава Нацбанка Глапинский: Германия хочет вернуть бывшие земли в пределах границ Польши