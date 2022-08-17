https://ria.ru/20220817/poliv-1810188661.html

Британская компания запретила клиентам использовать шланги для полива

Британская компания запретила клиентам использовать шланги для полива - РИА Новости, 17.08.2022

Британская компания запретила клиентам использовать шланги для полива

Британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам c 24 августа использовать шланги для полива из-за засухи в стране,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:37

2022-08-17T12:37

2022-08-17T12:37

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам c 24 августа использовать шланги для полива из-за засухи в стране, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации."Со среды, 24 августа, мы вводим запрет на использование шлангов для полива… для всех потребителей, которых мы снабжаем водой", - сказано там.Компания объясняет это тем, что в ближайшие месяцы прогнозируется мало осадков."После самого засушливого июля за всю историю наблюдений и недостаточного уровня осадков в течение 10 из последних 12 месяцев уровень воды в наших реках и водохранилищах намного ниже обычного", - говорится в заявлении.Запрет распространяется на использование шлангов, подключенных к водопроводу.Thames Water – британская компания, оказывающая услуги по водоснабжению и очистке сточных вод в Лондоне и близлежащих графствах южной Англии. Компания обслуживает около 14 миллионов потребителей в Британии.Ранее запрет на использование шлангов для полива в графстве Корнуолл и части графства Девон с 23 августа ввела компания South West Water, обслуживающая 1,7 миллиона жителей.Аналогичный запрет был введен в крупнейшем графстве Англии Йоркшир, он вступит в силу 26 августа. В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт запрет на полив из шлангов вступил в силу 5 августа, в графствах Кент и Суссекс – 12 августа, в графстве Пембрукшир в Уэльсе - вступит 19 августа.Ранее газета Daily Mail сообщала, что в общей сложности ограничительные меры по стране могут затронуть 20,5 миллиона человек.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

https://ria.ru/20220816/obmelenie-1810052657.html

https://ria.ru/20220816/frantsiya-1810040621.html

https://ria.ru/20220813/zasukha-1809423428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, англия, лондон, корнуолл, великобритания