https://ria.ru/20220817/poliv-1810188661.html
Британская компания запретила клиентам использовать шланги для полива
Британская компания запретила клиентам использовать шланги для полива - РИА Новости, 17.08.2022
Британская компания запретила клиентам использовать шланги для полива
Британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам c 24 августа использовать шланги для полива из-за засухи в стране,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:37
2022-08-17T12:37
2022-08-17T12:37
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам c 24 августа использовать шланги для полива из-за засухи в стране, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации."Со среды, 24 августа, мы вводим запрет на использование шлангов для полива… для всех потребителей, которых мы снабжаем водой", - сказано там.Компания объясняет это тем, что в ближайшие месяцы прогнозируется мало осадков."После самого засушливого июля за всю историю наблюдений и недостаточного уровня осадков в течение 10 из последних 12 месяцев уровень воды в наших реках и водохранилищах намного ниже обычного", - говорится в заявлении.Запрет распространяется на использование шлангов, подключенных к водопроводу.Thames Water – британская компания, оказывающая услуги по водоснабжению и очистке сточных вод в Лондоне и близлежащих графствах южной Англии. Компания обслуживает около 14 миллионов потребителей в Британии.Ранее запрет на использование шлангов для полива в графстве Корнуолл и части графства Девон с 23 августа ввела компания South West Water, обслуживающая 1,7 миллиона жителей.Аналогичный запрет был введен в крупнейшем графстве Англии Йоркшир, он вступит в силу 26 августа. В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт запрет на полив из шлангов вступил в силу 5 августа, в графствах Кент и Суссекс – 12 августа, в графстве Пембрукшир в Уэльсе - вступит 19 августа.Ранее газета Daily Mail сообщала, что в общей сложности ограничительные меры по стране могут затронуть 20,5 миллиона человек.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.
https://ria.ru/20220816/obmelenie-1810052657.html
https://ria.ru/20220816/frantsiya-1810040621.html
https://ria.ru/20220813/zasukha-1809423428.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, англия, лондон, корнуолл, великобритания
В мире, Англия, Лондон, Корнуолл, Великобритания
Британская компания запретила клиентам использовать шланги для полива
Британская компания запретила 14 миллионам клиентам использовать шланги для полива