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В Индии при столкновении поездов пострадали более 50 человек
В Индии при столкновении поездов пострадали более 50 человек - РИА Новости, 17.08.2022
В Индии при столкновении поездов пострадали более 50 человек
Более 50 человек пострадали из-за столкновения пассажирского и грузового поездов в штате Махараштра в центральной части Индии, сообщает телеканал India TV. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:51
2022-08-17T10:51
2022-08-17T10:51
в мире
джодхпур
раджастхан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 50 человек пострадали из-за столкновения пассажирского и грузового поездов в штате Махараштра в центральной части Индии, сообщает телеканал India TV.По данным канала, столкновение произошло в среду ночью. Пассажирский поезд, направлявшийся в город Джодхпур в штате Раджастхан, врезался в грузовой поезд, и три его вагона сошли с рельсов, в результате чего пострадали свыше 50 человек.Отмечается, что информации о погибших нет.
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в мире, джодхпур, раджастхан
В мире, Джодхпур, Раджастхан
В Индии при столкновении поездов пострадали более 50 человек
В Индии при столкновении пассажирского и грузового поездов пострадали более 50 человек