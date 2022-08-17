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В Индии при столкновении поездов пострадали более 50 человек

В Индии при столкновении поездов пострадали более 50 человек - РИА Новости, 17.08.2022

В Индии при столкновении поездов пострадали более 50 человек

Более 50 человек пострадали из-за столкновения пассажирского и грузового поездов в штате Махараштра в центральной части Индии, сообщает телеканал India TV. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:51

2022-08-17T10:51

2022-08-17T10:51

в мире

джодхпур

раджастхан

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 50 человек пострадали из-за столкновения пассажирского и грузового поездов в штате Махараштра в центральной части Индии, сообщает телеканал India TV.По данным канала, столкновение произошло в среду ночью. Пассажирский поезд, направлявшийся в город Джодхпур в штате Раджастхан, врезался в грузовой поезд, и три его вагона сошли с рельсов, в результате чего пострадали свыше 50 человек.Отмечается, что информации о погибших нет.

джодхпур

раджастхан

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в мире, джодхпур, раджастхан