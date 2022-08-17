https://ria.ru/20220817/pgnig-1810312985.html
В Польше PGNiG взял кредит из-за отсутствия поставок газа из России
В Польше PGNiG взял кредит из-за отсутствия поставок газа из России - РИА Новости, 17.08.2022
В Польше PGNiG взял кредит из-за отсутствия поставок газа из России
Польский нефтегазовый концерн PGNiG вынужден брать кредит на закупку природного газа в преддверии отопительного периода. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:24
2022-08-17T20:24
2022-08-17T20:49
экономика
польша
россия
pgnig
газпром
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ВАРШАВА, 17 авг – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG вынужден брать кредит на закупку природного газа в преддверии отопительного периода.В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.В сообщении концерна говорится, что PGNiG "заключил с Банком национального хозяйства (BGK) кредитный договор на сумму 4,8 млрд злотых (чуть больше около одного миллиарда евро по текущему курсу)".Кредитный договор заключен на 24 месяца.Отмечается, что, подписав кредитный договор, PGNiG воспользовалась гарантией казначейства - механизмом, предусмотренным Законом об особых решениях по защите потребителей газового топлива в связи с ситуацией на газовом рынке.
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экономика, польша, россия, pgnig, газпром
Экономика, Польша, Россия, PGNiG, Газпром
20:24 17.08.2022 (обновлено: 20:49 17.08.2022)
В Польше PGNiG взял кредит из-за отсутствия поставок газа из России
Польский PGNiG взял кредит в миллиард евро на закупку газа в отсутствии поставок из России