Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". Как перестать объедаться - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220817/pereedanie-1810088188.html
"Правда тела". Как перестать объедаться
"Правда тела". Как перестать объедаться - РИА Новости, 17.08.2022
"Правда тела". Как перестать объедаться
Не следящий за питанием человек обычно не осознает – сколько и чего именно он съел в течение дня, и не случилось ли у него переедание. Чем компульсивное переедание отличается от диетического и экстернального, почему ныряние в ледяную воду помогает бороться с булимией (и одиночеством), и как перестать бессознательно таскать печенье во время работы.
2022-08-17T12:00
2022-08-17T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810087680_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e889329ad246816566b9f483dda1c72d.png
"Правда тела". Как перестать объедаться
Не следящий за питанием человек обычно не осознает – сколько и чего именно он съел в течение дня, и не случилось ли у него переедание. Чем компульсивное переедание отличается от диетического и экстернального, почему ныряние в ледяную воду помогает бороться с булимией (и одиночеством), и как перестать бессознательно таскать печенье во время работы.
audio/mpeg
"Правда тела". Как перестать объедаться
Не следящий за питанием человек обычно не осознает – сколько и чего именно он съел в течение дня, и не случилось ли у него переедание. Чем компульсивное переедание отличается от диетического и экстернального, почему ныряние в ледяную воду помогает бороться с булимией (и одиночеством), и как перестать бессознательно таскать печенье во время работы.
audio/mpeg
Как отличить голод от аппетита, почему детей во время еды нельзя отвлекать мультиками, что такое телесно-ориентированная терапия и как научиться не переедать, даже если приехал в гости к бабушке - рассказывает кандидат психологических наук, директор Центра прикладных исследований "Русское общество психосоматики", клинический психолог Наталья Фомичева.1:50 – типы переедания4:04 – психология голода и аппетита4:15 – "Внезапно захотелось колбасы? Ну это не голод"5:15 – как понять, что наелся, и не обидеть маму7:30 – как отключиться от сильных эмоций, не хватаясь за еду9:35 – проживаем приступ злости10:10 – "Иногда еда – это попытка перестать чувствовать"11:35 – что делает телесно-ориентированная терапия12:00 – как определить характер человека по осанке13:08 – управление собой через дыхание14:30 – "Давайте я вам про это станцую"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810087680_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_bff03752c379cca65106630749b3bf78.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
12:00 17.08.2022
 

"Правда тела". Как перестать объедаться

Правда тела
"Правда тела". Как перестать объедаться
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Не следящий за питанием человек обычно не осознает – сколько и чего именно он съел в течение дня, и не случилось ли у него переедание. Чем компульсивное переедание отличается от диетического и экстернального, почему ныряние в ледяную воду помогает бороться с булимией (и одиночеством), и как перестать бессознательно таскать печенье во время работы.
Как отличить голод от аппетита, почему детей во время еды нельзя отвлекать мультиками, что такое телесно-ориентированная терапия и как научиться не переедать, даже если приехал в гости к бабушке - рассказывает кандидат психологических наук, директор Центра прикладных исследований "Русское общество психосоматики", клинический психолог Наталья Фомичева.
1:50 – типы переедания
4:04 – психология голода и аппетита
4:15 – "Внезапно захотелось колбасы? Ну это не голод"
5:15 – как понять, что наелся, и не обидеть маму
7:30 – как отключиться от сильных эмоций, не хватаясь за еду
9:35 – проживаем приступ злости
10:10 – "Иногда еда – это попытка перестать чувствовать"
11:35 – что делает телесно-ориентированная терапия
12:00 – как определить характер человека по осанке
13:08 – управление собой через дыхание
14:30 – "Давайте я вам про это станцую"

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Полина Панина
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала