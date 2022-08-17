https://ria.ru/20220817/pereedanie-1810088188.html

"Правда тела". Как перестать объедаться

"Правда тела". Как перестать объедаться - РИА Новости, 17.08.2022

"Правда тела". Как перестать объедаться

Не следящий за питанием человек обычно не осознает – сколько и чего именно он съел в течение дня, и не случилось ли у него переедание. Чем компульсивное переедание отличается от диетического и экстернального, почему ныряние в ледяную воду помогает бороться с булимией (и одиночеством), и как перестать бессознательно таскать печенье во время работы.

2022-08-17T12:00

2022-08-17T12:00

2022-08-17T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Как перестать объедаться Не следящий за питанием человек обычно не осознает – сколько и чего именно он съел в течение дня, и не случилось ли у него переедание. Чем компульсивное переедание отличается от диетического и экстернального, почему ныряние в ледяную воду помогает бороться с булимией (и одиночеством), и как перестать бессознательно таскать печенье во время работы. audio/mpeg

"Правда тела". Как перестать объедаться Не следящий за питанием человек обычно не осознает – сколько и чего именно он съел в течение дня, и не случилось ли у него переедание. Чем компульсивное переедание отличается от диетического и экстернального, почему ныряние в ледяную воду помогает бороться с булимией (и одиночеством), и как перестать бессознательно таскать печенье во время работы. audio/mpeg

Как отличить голод от аппетита, почему детей во время еды нельзя отвлекать мультиками, что такое телесно-ориентированная терапия и как научиться не переедать, даже если приехал в гости к бабушке - рассказывает кандидат психологических наук, директор Центра прикладных исследований "Русское общество психосоматики", клинический психолог Наталья Фомичева.1:50 – типы переедания4:04 – психология голода и аппетита4:15 – "Внезапно захотелось колбасы? Ну это не голод"5:15 – как понять, что наелся, и не обидеть маму7:30 – как отключиться от сильных эмоций, не хватаясь за еду9:35 – проживаем приступ злости10:10 – "Иногда еда – это попытка перестать чувствовать"11:35 – что делает телесно-ориентированная терапия12:00 – как определить характер человека по осанке13:08 – управление собой через дыхание14:30 – "Давайте я вам про это станцую"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио