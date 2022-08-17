https://ria.ru/20220817/parom-1810308973.html

Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя

Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя - РИА Новости, 17.08.2022

Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя

Первый паром из российского города Ейска прибыл в среду в порт Мариуполя в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:00

2022-08-17T20:00

2022-08-17T21:14

в мире

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Первый паром из российского города Ейска прибыл в среду в порт Мариуполя в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости."Сейчас идут переговоры на предмет подготовки именно специализированного причала для погрузки и выгрузки парома. Для этого мы ожидаем специалистов для консультаций", — заявил первый заместитель начальника морского порта Мариуполя Григорий Соболевский.По его словам, уже 5 сентября может состоятся первый регулярный рейс.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первый паром из российского Ейска в порту Мариуполя Первый паром из российского Ейска прибыл в среду в порт Мариуполя – пока это пробный переход. Регулярные рейсы могут начаться с 5 сентября. 2022-08-17T20:00 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика