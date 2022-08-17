https://ria.ru/20220817/parom-1810308973.html
Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя
Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя - РИА Новости, 17.08.2022
Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя
Первый паром из российского города Ейска прибыл в среду в порт Мариуполя в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:00
2022-08-17T20:00
2022-08-17T21:14
в мире
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мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Первый паром из российского города Ейска прибыл в среду в порт Мариуполя в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости."Сейчас идут переговоры на предмет подготовки именно специализированного причала для погрузки и выгрузки парома. Для этого мы ожидаем специалистов для консультаций", — заявил первый заместитель начальника морского порта Мариуполя Григорий Соболевский.По его словам, уже 5 сентября может состоятся первый регулярный рейс.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html
россия
мариуполь
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Первый паром из российского Ейска в порту Мариуполя
Первый паром из российского Ейска прибыл в среду в порт Мариуполя – пока это пробный переход. Регулярные рейсы могут начаться с 5 сентября.
2022-08-17T20:00
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PT1M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика
В мире, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
20:00 17.08.2022 (обновлено: 21:14 17.08.2022)
Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя
Первый паром из России прибыл в порт Мариуполя в ДНР