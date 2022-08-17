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Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых

Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых - РИА Новости, 17.08.2022

Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых

Москвичи стали чаще интересоваться отдыхом в Подмосковье и соседних со столицей регионах, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T06:56

2022-08-17T06:56

2022-08-17T06:56

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

ярославская область

ассоциация туроператоров россии (атор)

москва

куда поехать в выходные

рязанская область

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москвичи стали чаще интересоваться отдыхом в Подмосковье и соседних со столицей регионах, сообщает АТОР.В топ самых востребованных направлений, по данным туроператоров, вошли Московская, Тверская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области.В компании FUN&SUN наибольшей популярностью пользуются качественные отели на расстоянии трех-четырех часов езды от столицы. А эксперты "Дельфина" отмечают интерес отдыхающих к нестандартным объектам размещения — дизайнерским бутик- и эко-отелям, глэмпингам на природе.По словам представителей отрасли, часто туристы предпочитают бронировать жилье в соседних с Москвой областях из-за разницы в цене: там примерно на 20-30 процентов дешевле."В некоторых случаях можно даже сказать, что отдельные объекты в близлежащих регионах Средней полосы предоставляют более качественные услуги по сравнению с аналогичными по цене объектами размещения Подмосковья", – подчеркивают в АЛЕАН.Однако, как уточняют в АТОР, рост спроса на соседние с Москвой области связан сейчас не только с поиском более дешевых вариантов. "Играет роль и желание туристов уехать в уединенные, камерные места подальше от столицы и поближе к относительно нетронутой природе, рекам, озерам или же достопримечательностям и арт-объектам", — заключают в ассоциации.

https://ria.ru/20220816/otelery-1805359745.html

московская область (подмосковье)

ярославская область

москва

рязанская область

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, московская область (подмосковье), ярославская область, ассоциация туроператоров россии (атор), москва, куда поехать в выходные, рязанская область, тверская область, отдых, отели, туризм, туристы