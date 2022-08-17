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Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых - РИА Новости, 17.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220817/otdykh-1809927778.html
Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых
Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых - РИА Новости, 17.08.2022
Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых
Москвичи стали чаще интересоваться отдыхом в Подмосковье и соседних со столицей регионах, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T06:56
2022-08-17T06:56
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
ярославская область
ассоциация туроператоров россии (атор)
москва
куда поехать в выходные
рязанская область
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москвичи стали чаще интересоваться отдыхом в Подмосковье и соседних со столицей регионах, сообщает АТОР.В топ самых востребованных направлений, по данным туроператоров, вошли Московская, Тверская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области.В компании FUN&amp;SUN наибольшей популярностью пользуются качественные отели на расстоянии трех-четырех часов езды от столицы. А эксперты "Дельфина" отмечают интерес отдыхающих к нестандартным объектам размещения — дизайнерским бутик- и эко-отелям, глэмпингам на природе.По словам представителей отрасли, часто туристы предпочитают бронировать жилье в соседних с Москвой областях из-за разницы в цене: там примерно на 20-30 процентов дешевле."В некоторых случаях можно даже сказать, что отдельные объекты в близлежащих регионах Средней полосы предоставляют более качественные услуги по сравнению с аналогичными по цене объектами размещения Подмосковья", – подчеркивают в АЛЕАН.Однако, как уточняют в АТОР, рост спроса на соседние с Москвой области связан сейчас не только с поиском более дешевых вариантов. "Играет роль и желание туристов уехать в уединенные, камерные места подальше от столицы и поближе к относительно нетронутой природе, рекам, озерам или же достопримечательностям и арт-объектам", — заключают в ассоциации.
https://ria.ru/20220816/otelery-1805359745.html
московская область (подмосковье)
ярославская область
москва
рязанская область
тверская область
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новости - туризм, московская область (подмосковье), ярославская область, ассоциация туроператоров россии (атор), москва, куда поехать в выходные, рязанская область, тверская область, отдых, отели, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Московская область (Подмосковье), Ярославская область, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Москва, куда поехать в выходные, Рязанская область, Тверская область, Отдых, Отели, Туризм, туристы
06:56 17.08.2022
 
Туроператоры сообщили о росте спроса на загородный отдых

АТОР: этим летом москвичи стали чаще интересоваться загородным отдыхом

© Фото : Правительство Тверской областиАвтодорога Р-132 "Золотое кольцо" – Щеколдино, отремонтированная по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"
Автодорога Р-132 Золотое кольцо – Щеколдино, отремонтированная по нацпроекту Безопасные качественные дороги - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Правительство Тверской области
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москвичи стали чаще интересоваться отдыхом в Подмосковье и соседних со столицей регионах, сообщает АТОР.
В топ самых востребованных направлений, по данным туроператоров, вошли Московская, Тверская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области.
В компании FUN&SUN наибольшей популярностью пользуются качественные отели на расстоянии трех-четырех часов езды от столицы. А эксперты "Дельфина" отмечают интерес отдыхающих к нестандартным объектам размещения — дизайнерским бутик- и эко-отелям, глэмпингам на природе.
По словам представителей отрасли, часто туристы предпочитают бронировать жилье в соседних с Москвой областях из-за разницы в цене: там примерно на 20-30 процентов дешевле.
"В некоторых случаях можно даже сказать, что отдельные объекты в близлежащих регионах Средней полосы предоставляют более качественные услуги по сравнению с аналогичными по цене объектами размещения Подмосковья", – подчеркивают в АЛЕАН.
Однако, как уточняют в АТОР, рост спроса на соседние с Москвой области связан сейчас не только с поиском более дешевых вариантов. "Играет роль и желание туристов уехать в уединенные, камерные места подальше от столицы и поближе к относительно нетронутой природе, рекам, озерам или же достопримечательностям и арт-объектам", — заключают в ассоциации.
Маврикий - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 03:49Туризм
Зарубежные отели пожаловались на нехватку российских туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмМосковская область (Подмосковье)Ярославская областьАссоциация туроператоров России (АТОР)Москвакуда поехать в выходныеРязанская областьТверская областьОтдыхОтелиТуризмтуристы
 
 
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