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ВОЗ сообщила о 35 тысячах зарегистрированных случаев оспы обезьян в мире
ВОЗ сообщила о 35 тысячах зарегистрированных случаев оспы обезьян в мире - РИА Новости, 17.08.2022
ВОЗ сообщила о 35 тысячах зарегистрированных случаев оспы обезьян в мире
Уже 35 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировано в 92 странах, 12 человек умерли, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:43
2022-08-17T16:43
2022-08-17T19:28
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ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости. Уже 35 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировано в 92 странах, 12 человек умерли, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."В настоящее время зарегистрировано 35 тысяч случаев оспы обезьян в 92 странах. Умерли 12 человек. Большинство случаев было зарегистрировано в Европе. Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, по-прежнему страдают больше всего", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции.Гебрейесус 23 июля признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где этот риск высок.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
https://ria.ru/20220816/ospa-1810084375.html
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в мире, здоровье - общество, европа, воз
В мире, Здоровье - Общество, Европа, ВОЗ
16:43 17.08.2022 (обновлено: 19:28 17.08.2022)
ВОЗ сообщила о 35 тысячах зарегистрированных случаев оспы обезьян в мире
ВОЗ: в 92 странах зарегистрировано уже 35 тысяч случаев оспы обезьян
ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости. Уже 35 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировано в 92 странах, 12 человек умерли, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В настоящее время зарегистрировано 35 тысяч случаев оспы обезьян в 92 странах. Умерли 12 человек. Большинство случаев было зарегистрировано в Европе
. Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, по-прежнему страдают больше всего", - сказал глава ВОЗ
на пресс-конференции.
Гебрейесус 23 июля признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где этот риск высок.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.