https://ria.ru/20220817/ogranicheniya-1810156335.html
Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране
Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране - РИА Новости, 17.08.2022
Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране
Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте региональные власти должны смотреть на ситуацию и исходя из... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:36
2022-08-17T10:36
2022-08-17T10:36
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
геннадий онищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте региональные власти должны смотреть на ситуацию и исходя из этого принимать решение, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Вводить и отменять (ограничения) на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более, что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу", - сказал Онищенко.Он отметил, что в каждом конкретном случае регионы должны самостоятельно принимать решение, исходя из ситуации, возможно, что принимать какие-то меры нужно даже не на всей территории того или иного региона.Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщали, что более 23,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 59 человек.
https://ria.ru/20220817/covid-19-1810127993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e80aca15d2f401247eb58c46263db4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, геннадий онищенко
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Геннадий Онищенко
Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране
Онищенко: вводить одновременно общие COVID-ограничения на всей территории России нельзя
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте региональные власти должны смотреть на ситуацию и исходя из этого принимать решение, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Вводить и отменять (ограничения) на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более, что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу", - сказал Онищенко.
Он отметил, что в каждом конкретном случае регионы должны самостоятельно принимать решение, исходя из ситуации, возможно, что принимать какие-то меры нужно даже не на всей территории того или иного региона.
Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщали, что более 23,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России
за сутки, умерли 59 человек.