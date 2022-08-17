https://ria.ru/20220817/ogranicheniya-1810156335.html

Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране

Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране - РИА Новости, 17.08.2022

Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране

Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте региональные власти должны смотреть на ситуацию и исходя из... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:36

2022-08-17T10:36

2022-08-17T10:36

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коронавирус covid-19

геннадий онищенко

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте региональные власти должны смотреть на ситуацию и исходя из этого принимать решение, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Вводить и отменять (ограничения) на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более, что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу", - сказал Онищенко.Он отметил, что в каждом конкретном случае регионы должны самостоятельно принимать решение, исходя из ситуации, возможно, что принимать какие-то меры нужно даже не на всей территории того или иного региона.Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщали, что более 23,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 59 человек.

https://ria.ru/20220817/covid-19-1810127993.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, геннадий онищенко