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Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране - РИА Новости, 17.08.2022
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Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране
Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране - РИА Новости, 17.08.2022
Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране
Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте региональные власти должны смотреть на ситуацию и исходя из... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:36
2022-08-17T10:36
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
геннадий онищенко
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте региональные власти должны смотреть на ситуацию и исходя из этого принимать решение, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко."Вводить и отменять (ограничения) на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более, что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу", - сказал Онищенко.Он отметил, что в каждом конкретном случае регионы должны самостоятельно принимать решение, исходя из ситуации, возможно, что принимать какие-то меры нужно даже не на всей территории того или иного региона.Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщали, что более 23,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 59 человек.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, геннадий онищенко
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Геннадий Онищенко
10:36 17.08.2022
 
Онищенко призвал не вводить COVID-ограничения одновременно по всей стране

Онищенко: вводить одновременно общие COVID-ограничения на всей территории России нельзя

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте региональные власти должны смотреть на ситуацию и исходя из этого принимать решение, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Вводить и отменять (ограничения) на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более, что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу", - сказал Онищенко.
Он отметил, что в каждом конкретном случае регионы должны самостоятельно принимать решение, исходя из ситуации, возможно, что принимать какие-то меры нужно даже не на всей территории того или иного региона.
Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщали, что более 23,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 59 человек.
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 05:37Распространение коронавируса
В Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Геннадий Онищенко
 
 
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