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Жители села под Энергодаром рассказали о последствиях обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/obstrel-1810333722.html
Жители села под Энергодаром рассказали о последствиях обстрела ВСУ
Жители села под Энергодаром рассказали о последствиях обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
Жители села под Энергодаром рассказали о последствиях обстрела ВСУ
Массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ в селе Ивановка в пригороде Энергодара разрушен дом, повреждена церковь и несколько жилых строений,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T23:05
2022-08-17T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. Массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ в селе Ивановка в пригороде Энергодара разрушен дом, повреждена церковь и несколько жилых строений, рассказали РИА Новости жители поселка."Ползали, прятал внуков на полу. Прилетело где-то 15 штук (снарядов). Попало на нашей улице, на соседней. В дом людям залетело. Все спали. Но все живы слава богу. Еще говорят, три снаряда не нашли, которые не разорвались", - рассказал РИА Новости житель Ивановки.По словам мужчины, он живет с детьми и внуками и не намерен покидать родной дом при любых обстоятельствах. Соседняя с его домом постройка в результате прямого попадания снаряда была полностью разрушена, она принадлежала пожилой паре и на момент обстрела была пустой.Жительница Ивановки рассказала агентству, что один из снарядов упал рядом с комнатой, где спал ее одиннадцатилетний сын. Никто не пострадал, так как снаряд врылся в землю и не разорвался. Хозяева дома вызвали российских специалистов для ликвидации снаряда.В свою очередь священник в храме в честь Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова рассказал РИА Новости, что обстрел произошел около четырех утра, в тот момент он сам ночевал в церкви."Теперь крышу перекрывать надо, побит весь шифер. Окна со стороны улицы разбиты, заделали временно. Надо ставить стеклопакеты. Слава богу, никто не пострадал. Людей ходит мало, но службы служить будем дальше", - сказал священнослужитель.На месте разрыва снаряда на дороге в нескольких метрах от входа в храм осталась глубокая воронка. Местные жители забросали ее ветками от деревьев чтобы проезжающие машины смогли ее заблаговременно увидеть.Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду по району атомной станции ВСУ выпустили не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся и Энергодар.
https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810311846.html
https://ria.ru/20220817/oruzhie-1810329290.html
энергодар
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Запорожская область
23:05 17.08.2022
 
Жители села под Энергодаром рассказали о последствиях обстрела ВСУ

Жители села под Энергодаром рассказали о последствиях массированного обстрела ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. Массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ в селе Ивановка в пригороде Энергодара разрушен дом, повреждена церковь и несколько жилых строений, рассказали РИА Новости жители поселка.
"Ползали, прятал внуков на полу. Прилетело где-то 15 штук (снарядов). Попало на нашей улице, на соседней. В дом людям залетело. Все спали. Но все живы слава богу. Еще говорят, три снаряда не нашли, которые не разорвались", - рассказал РИА Новости житель Ивановки.
По словам мужчины, он живет с детьми и внуками и не намерен покидать родной дом при любых обстоятельствах. Соседняя с его домом постройка в результате прямого попадания снаряда была полностью разрушена, она принадлежала пожилой паре и на момент обстрела была пустой.
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Жительница Ивановки рассказала агентству, что один из снарядов упал рядом с комнатой, где спал ее одиннадцатилетний сын. Никто не пострадал, так как снаряд врылся в землю и не разорвался. Хозяева дома вызвали российских специалистов для ликвидации снаряда.
В свою очередь священник в храме в честь Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова рассказал РИА Новости, что обстрел произошел около четырех утра, в тот момент он сам ночевал в церкви.
"Теперь крышу перекрывать надо, побит весь шифер. Окна со стороны улицы разбиты, заделали временно. Надо ставить стеклопакеты. Слава богу, никто не пострадал. Людей ходит мало, но службы служить будем дальше", - сказал священнослужитель.
На месте разрыва снаряда на дороге в нескольких метрах от входа в храм осталась глубокая воронка. Местные жители забросали ее ветками от деревьев чтобы проезжающие машины смогли ее заблаговременно увидеть.
Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду по району атомной станции ВСУ выпустили не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся и Энергодар.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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