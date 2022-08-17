https://ria.ru/20220817/obstrel-1810240010.html
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода - РИА Новости, 17.08.2022
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода
В ЛНР за шесть месяцев зафиксировали более тысячи обстрелов со стороны украинских военных, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:07
2022-08-17T16:07
2022-08-17T16:16
специальная военная операция на украине
сцкк
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. В ЛНР за шесть месяцев зафиксировали более тысячи обстрелов со стороны украинских военных, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 6 месяцев (с 17 февраля 2022 по 17 августа 2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1053 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего украинские войска выпустили по территории республики 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 35 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", 88 ракет американской РСЗО HIMARS, 2207 снарядов из РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".В ведомстве подчеркнули, что разрушено и повреждено 2393 домостроения в 32 населенных пунктах. Повреждено 195 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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сцкк, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Луганская Народная Республика, В мире
16:07 17.08.2022 (обновлено: 16:16 17.08.2022)
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода
В ЛНР зафиксировали 1053 обстрела республики за полгода, в том числе из HIMARS