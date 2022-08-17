Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/obstrel-1810240010.html
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода - РИА Новости, 17.08.2022
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода
В ЛНР за шесть месяцев зафиксировали более тысячи обстрелов со стороны украинских военных, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:07
2022-08-17T16:16
специальная военная операция на украине
сцкк
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802193693_59:306:1222:960_1920x0_80_0_0_e3556c1accd53b2ef68718e1c5117fee.jpg
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. В ЛНР за шесть месяцев зафиксировали более тысячи обстрелов со стороны украинских военных, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 6 месяцев (с 17 февраля 2022 по 17 августа 2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1053 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что всего украинские войска выпустили по территории республики 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 35 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", 88 ракет американской РСЗО HIMARS, 2207 снарядов из РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".В ведомстве подчеркнули, что разрушено и повреждено 2393 домостроения в 32 населенных пунктах. Повреждено 195 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802193693_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b408d7357a15db862b4a3c5b88c96e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сцкк, луганская народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Луганская Народная Республика, В мире
16:07 17.08.2022 (обновлено: 16:16 17.08.2022)
 
В ЛНР зафиксировали более тысячи обстрелов республики за полгода

В ЛНР зафиксировали 1053 обстрела республики за полгода, в том числе из HIMARS

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Луганска ракетой "Точка-У"
Последствия обстрела Луганска ракетой Точка-У - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Луганска ракетой "Точка-У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. В ЛНР за шесть месяцев зафиксировали более тысячи обстрелов со стороны украинских военных, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 6 месяцев (с 17 февраля 2022 по 17 августа 2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1053 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что всего украинские войска выпустили по территории республики 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 35 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", 88 ракет американской РСЗО HIMARS, 2207 снарядов из РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".
В ведомстве подчеркнули, что разрушено и повреждено 2393 домостроения в 32 населенных пунктах. Повреждено 195 объектов гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала