https://ria.ru/20220817/obstrel-1810159091.html

При обстреле Донецка пострадали два человека

При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 17.08.2022

При обстреле Донецка пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:49

2022-08-17T10:49

2022-08-17T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улицам Ахматовой и Чайковского в Кировском районе Донецка ранены 2 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк (днр)

украина

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в мире, кировский район, донецк (днр), украина