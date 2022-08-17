https://ria.ru/20220817/obstrel-1810159091.html
При обстреле Донецка пострадали два человека
При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 17.08.2022
При обстреле Донецка пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:49
2022-08-17T10:49
2022-08-17T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улицам Ахматовой и Чайковского в Кировском районе Донецка ранены 2 человека", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кировский район, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Украина
При обстреле Донецка пострадали два человека
Штаб теробороны: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ двое пострадавших