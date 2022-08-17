https://ria.ru/20220817/obstrel-1810150201.html

При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель

При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 17.08.2022

При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель

Жертвой обстрела города Первомайска со стороны украинских войск стал один человек, еще трое пострадали, заявила в Telegram генпрокуратура Луганской Народной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:12

2022-08-17T10:12

2022-08-17T11:17

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

в мире

жкх

украина

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ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела города Первомайска со стороны украинских войск стал один человек, еще трое пострадали, заявила в Telegram генпрокуратура Луганской Народной Республики."Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения", — говорится в сообщении.По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Геноцид".В ведомстве уточнили, что украинские войска открыли огонь по Первомайску накануне вечером, около 20:20. Они выпустили из HIMARS три ракеты, одна из которых попала в многоэтажку. Там обрушились три этажа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом ВСУ практически беспрерывно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.

https://ria.ru/20220816/obstrel-1810062739.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

первомайск

луганская народная республика

украина

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первомайск, луганская народная республика, в мире, жкх, украина