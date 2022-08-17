Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/obstrel-1810150201.html
При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 17.08.2022
При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель
Жертвой обстрела города Первомайска со стороны украинских войск стал один человек, еще трое пострадали, заявила в Telegram генпрокуратура Луганской Народной... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:12
2022-08-17T11:17
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
в мире
жкх
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810155136_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_96ce2e45c4a11eeb9c0c9367cc9b3506.jpg
ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела города Первомайска со стороны украинских войск стал один человек, еще трое пострадали, заявила в Telegram генпрокуратура Луганской Народной Республики."Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения", — говорится в сообщении.По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Геноцид".В ведомстве уточнили, что украинские войска открыли огонь по Первомайску накануне вечером, около 20:20. Они выпустили из HIMARS три ракеты, одна из которых попала в многоэтажку. Там обрушились три этажа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.При этом ВСУ практически беспрерывно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
https://ria.ru/20220816/obstrel-1810062739.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
первомайск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810155136_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_57e57abbd6adc1635f1801c01512783d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
первомайск, луганская народная республика, в мире, жкх, украина
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, В мире, ЖКХ, Украина
10:12 17.08.2022 (обновлено: 11:17 17.08.2022)
 
При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель

В ЛНР возбудили дело по статье "Геноцид" после обстрела Первомайска

Последствия обстрела Первомайска
Последствия обстрела Первомайска
Последствия обстрела Первомайска
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела города Первомайска со стороны украинских войск стал один человек, еще трое пострадали, заявила в Telegram генпрокуратура Луганской Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения", — говорится в сообщении.
По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Геноцид".
В ведомстве уточнили, что украинские войска открыли огонь по Первомайску накануне вечером, около 20:20. Они выпустили из HIMARS три ракеты, одна из которых попала в многоэтажку. Там обрушились три этажа.
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 17:23
Прокуратура ДНР возбудила дело из-за обстрела пивзавода в Донецке
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
При этом ВСУ практически беспрерывно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВ миреЖКХУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала