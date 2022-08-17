10:12 17.08.2022 (обновлено: 11:17 17.08.2022)
При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель
В ЛНР возбудили дело по статье "Геноцид" после обстрела Первомайска
Последствия обстрела Первомайска
Последствия обстрела Первомайска
ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела города Первомайска со стороны украинских войск стал один человек, еще трое пострадали, заявила в Telegram генпрокуратура Луганской Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения", — говорится в сообщении.
По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Геноцид".
В ведомстве уточнили, что украинские войска открыли огонь по Первомайску накануне вечером, около 20:20. Они выпустили из HIMARS три ракеты, одна из которых попала в многоэтажку. Там обрушились три этажа.
16 августа, 17:23Прокуратура ДНР возбудила дело из-за обстрела пивзавода в Донецке
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
При этом ВСУ практически беспрерывно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.