https://ria.ru/20220817/obschestvo-1810118859.html

Истек срок допустимого пребывания иностранцев, не уехавших из-за пандемии

Истек срок допустимого пребывания иностранцев, не уехавших из-за пандемии - РИА Новости, 17.08.2022

Истек срок допустимого пребывания иностранцев, не уехавших из-за пандемии

Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию из-за транспортных ограничений, предписано сделать это до 17 августа, если они так и не оформили право РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:27

2022-08-17T00:27

2022-08-17T01:42

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общество

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию из-за транспортных ограничений, предписано сделать это до 17 августа, если они так и не оформили право жить и работать в стране, исключение сделано для граждан ДНР, ЛНР и Украины.Въезд и выезд в страны из правительственного перечня в разгар пандемии ограничили из-за риска усугубления ситуации с COVID-19. В мае правительство сняло эти меры в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.Как отмечали в МВД, гражданам этих стран, не получившим в период временного пребывания в России разрешительных документов на право проживания, либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа 2022 года.Тем не менее, позднее ведомство дополнило, что граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться в России и после этой даты даже без разрешительных документов, высылка им не будет грозить. Более того, к ним не станут применять меры, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории государства, а также ограничением на въезд в Россию.Согласно сведениям о миграционной ситуации в стране от МВД, за первые шесть месяцев 2022 года сотрудники оформили свыше 92 тысяч первичных разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более чем в полтора раза.Более того, за первые полгода оформлено более 40 тысяч разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства, а за шесть месяцев прошлого года — свыше 35 тысяч.

https://ria.ru/20220415/migratsiya-1783740931.html

https://ria.ru/20220217/inostrantsy-1773323091.html

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