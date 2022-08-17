https://ria.ru/20220817/obrazovanie-1810130361.html
Ректор мелитопольского вуза рассказал о десятках абитуриентов из Москвы
Ректор мелитопольского вуза рассказал о десятках абитуриентов из Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
Ректор мелитопольского вуза рассказал о десятках абитуриентов из Москвы
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новоти. Десятки абитуриентов из Москвы подали документы на поступление в Мелитопольский государственный университет имени Антона... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:00
2022-08-17T07:00
2022-08-17T07:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новоти. Десятки абитуриентов из Москвы подали документы на поступление в Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко, сообщил РИА Новости ректор Андрей Чуйков."У меня несколько десятков абитуриентов подали заявки из Москвы. И преподаватели из университета имени Ломоносова изъявили желание работать в нашем вузе после приезда ректора этого вуза. Им настолько понравилось наше гостеприимство, что они решили остаться … Также у нас есть порядка 100 человек из ДНР, 24 человека из ЛНР, 70 человек из Крыма", - сказал Чуйков.По его словам, в университете на данный момент готовы работать 28 докторов наук (из них четыре профессора), 168 доцента и 230 кандидатов наук, 64% процента преподавательского состава имеют научные степени."Значит, мы – полноценный российский федеральный университет со всеми вытекающими регалиями", - отметил он.По словам ректора, в то же время в мелитопольском университете сейчас не хватает мужчин среди преподавательского состава."Эти люди были задействованы украинской стороной для ведения боевых действий. Поэтому когда эта территория была освобождена, у нас возник спрос именно на мужскую составляющую учителей физкультуры и географии - их призвали в армию, и их практически нет", - пояснил Чуйков.Мелитопольский госуниверситет имени Макаренко в Запорожской области стал первым и пока единственным вузом на освобожденных территориях, официально получившим аккредитацию РФ с правом выдачи дипломов российского образца. Университет в состоянии выпускать около 6 тысяч специалистов в год. При этом все поступившие студенты смогут пройти обучение и получить дипломы бесплатно.
https://ria.ru/20220817/melitopol-1810130029.html
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общество, москва
Ректор мелитопольского вуза рассказал о десятках абитуриентов из Москвы
Ректор мелитопольского вуза Чуйков рассказал о десятках абитуриентов из Москвы
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новоти. Десятки абитуриентов из Москвы подали документы на поступление в Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко, сообщил РИА Новости ректор Андрей Чуйков.
"У меня несколько десятков абитуриентов подали заявки из Москвы
. И преподаватели из университета имени Ломоносова изъявили желание работать в нашем вузе после приезда ректора этого вуза. Им настолько понравилось наше гостеприимство, что они решили остаться … Также у нас есть порядка 100 человек из ДНР
, 24 человека из ЛНР
, 70 человек из Крыма", - сказал Чуйков.
По его словам, в университете на данный момент готовы работать 28 докторов наук (из них четыре профессора), 168 доцента и 230 кандидатов наук, 64% процента преподавательского состава имеют научные степени.
"Значит, мы – полноценный российский федеральный университет со всеми вытекающими регалиями", - отметил он.
По словам ректора, в то же время в мелитопольском университете сейчас не хватает мужчин среди преподавательского состава.
"Эти люди были задействованы украинской стороной для ведения боевых действий. Поэтому когда эта территория была освобождена, у нас возник спрос именно на мужскую составляющую учителей физкультуры и географии - их призвали в армию, и их практически нет", - пояснил Чуйков.
Мелитопольский госуниверситет имени Макаренко в Запорожской области
стал первым и пока единственным вузом на освобожденных территориях, официально получившим аккредитацию РФ
с правом выдачи дипломов российского образца. Университет в состоянии выпускать около 6 тысяч специалистов в год. При этом все поступившие студенты смогут пройти обучение и получить дипломы бесплатно.