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В Китае рассказали о неудавшемся обмане США про Украину
В Китае рассказали о неудавшемся обмане США про Украину - РИА Новости, 17.08.2022
В Китае рассказали о неудавшемся обмане США про Украину
США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, заявил обозреватель "Чжунго цзюньван" Се... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:38
2022-08-17T07:38
2022-08-17T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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украина
нато
китай
се линьлинь
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, заявил обозреватель "Чжунго цзюньван" Се Линьлинь.Эксперт напомнил о постоянном расширении НАТО на восток вопреки законным опасениям России, отметив, что Штаты не могут избежать обвинений в качестве главного "инициатора" конфликта на территории бывшей советской республики.Как объяснил специалист, США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, потому что таким образом они получают возможность усилить контроль над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные шаги.Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, россия, украина, нато, китай, се линьлинь
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, НАТО, Китай, Се Линьлинь
07:38 17.08.2022 (обновлено: 21:10 17.08.2022)
В Китае рассказали о неудавшемся обмане США про Украину
"Чжунго цзюньван": США не могут обмануть мир, притворяясь невиновными в украинском кризисе