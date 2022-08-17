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В Китае рассказали о неудавшемся обмане США про Украину

В Китае рассказали о неудавшемся обмане США про Украину - РИА Новости, 17.08.2022

В Китае рассказали о неудавшемся обмане США про Украину

США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, заявил обозреватель "Чжунго цзюньван" Се... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T07:38

2022-08-17T07:38

2022-08-17T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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нато

китай

се линьлинь

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, заявил обозреватель "Чжунго цзюньван" Се Линьлинь.Эксперт напомнил о постоянном расширении НАТО на восток вопреки законным опасениям России, отметив, что Штаты не могут избежать обвинений в качестве главного "инициатора" конфликта на территории бывшей советской республики.Как объяснил специалист, США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, потому что таким образом они получают возможность усилить контроль над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные шаги.Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, нато, китай, се линьлинь