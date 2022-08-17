https://ria.ru/20220817/norvegiya-1810267885.html
Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии
Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии - РИА Новости, 17.08.2022
Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии
За первые шесть месяцев этого года убытки Нефтяного фонда Норвегии достигли 173 миллиарда долларов в сравнении с показателями прибыли в прошлом году, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:11
2022-08-17T17:11
2022-08-17T19:06
экономика
россия
украина
норвегия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев этого года убытки Нефтяного фонда Норвегии достигли 173 миллиарда долларов в сравнении с показателями прибыли в прошлом году, сообщила организация.Как заявил глава фонда мультимиллионер Николай Танген, причиной этого стало негативное влияние на рынок растущих процентов по займам, высокая инфляция и специальная военная операция на Украине.Еще одним фактором, как указывается в сообщении, стало ослабление норвежской кроны.В конце февраля Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за событий на Украине.
https://ria.ru/20220815/gaz-1809858028.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, норвегия
Экономика, Россия, Украина, Норвегия
17:11 17.08.2022 (обновлено: 19:06 17.08.2022)
Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии
Убыток Нефтяного фонда Норвегии в первом полугодии составил 173 миллиарда долларов