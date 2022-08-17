https://ria.ru/20220817/norvegiya-1810267885.html

Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии

Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии - РИА Новости, 17.08.2022

Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии

За первые шесть месяцев этого года убытки Нефтяного фонда Норвегии достигли 173 миллиарда долларов в сравнении с показателями прибыли в прошлом году, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:11

2022-08-17T17:11

2022-08-17T19:06

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россия

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норвегия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев этого года убытки Нефтяного фонда Норвегии достигли 173 миллиарда долларов в сравнении с показателями прибыли в прошлом году, сообщила организация.Как заявил глава фонда мультимиллионер Николай Танген, причиной этого стало негативное влияние на рынок растущих процентов по займам, высокая инфляция и специальная военная операция на Украине.Еще одним фактором, как указывается в сообщении, стало ослабление норвежской кроны.В конце февраля Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за событий на Украине.

https://ria.ru/20220815/gaz-1809858028.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, украина, норвегия