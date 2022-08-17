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Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии - РИА Новости, 17.08.2022
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Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии
Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии - РИА Новости, 17.08.2022
Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии
За первые шесть месяцев этого года убытки Нефтяного фонда Норвегии достигли 173 миллиарда долларов в сравнении с показателями прибыли в прошлом году, сообщила... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:11
2022-08-17T19:06
экономика
россия
украина
норвегия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев этого года убытки Нефтяного фонда Норвегии достигли 173 миллиарда долларов в сравнении с показателями прибыли в прошлом году, сообщила организация.Как заявил глава фонда мультимиллионер Николай Танген, причиной этого стало негативное влияние на рынок растущих процентов по займам, высокая инфляция и специальная военная операция на Украине.Еще одним фактором, как указывается в сообщении, стало ослабление норвежской кроны.В конце февраля Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за событий на Украине.
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экономика, россия, украина, норвегия
Экономика, Россия, Украина, Норвегия
17:11 17.08.2022 (обновлено: 19:06 17.08.2022)
 
Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 миллиарда долларов в первом полугодии

Убыток Нефтяного фонда Норвегии в первом полугодии составил 173 миллиарда долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев этого года убытки Нефтяного фонда Норвегии достигли 173 миллиарда долларов в сравнении с показателями прибыли в прошлом году, сообщила организация.

"Государственный пенсионный фонд в первом полугодии 2022 года (понес убыток. — Прим. ред.) в размере 14,4%, что соответствует 1,68 триллиона норвежских крон (173,3 миллиарда долларов. — Прим. ред.)", — указывается в релизе.

Как заявил глава фонда мультимиллионер Николай Танген, причиной этого стало негативное влияние на рынок растущих процентов по займам, высокая инфляция и специальная военная операция на Украине.
Еще одним фактором, как указывается в сообщении, стало ослабление норвежской кроны.
В конце февраля Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за событий на Украине.
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