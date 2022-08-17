https://ria.ru/20220817/neft-1810261043.html

Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России

Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России - РИА Новости, 17.08.2022

Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России

Правительство Мьянмы создало специальный Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России, сообщает в среду пресс-служба Государственного... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:58

2022-08-17T16:58

2022-08-17T16:58

экономика

россия

мьянма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_95a02ff5c8c65d0df02e25410f952ce7.jpg

БАНГКОК, 17 авг – РИА Новости. Правительство Мьянмы создало специальный Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России, сообщает в среду пресс-служба Государственного административного совета (ГАС) Мьянмы.Комитет учрежден приказом ГАС за номером 127/2022, говорится в сообщении.Вновь созданный орган будет импортировать нефть и нефтепродукты из России в соответствии с государственной экономической политикой в зависимости от потребностей страны, хранить и распределять импортное качественное топливо по разумным ценам, а также сотрудничать с государственными ведомствами и частными организациями в вопросах закупок, ввоза в страну и транспортировки нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба.Комитет также будет ежемесячно представлять правительству необходимую иностранную валюту, следить за своевременным прибытием танкеров и проверять качество и количество нефти совместно с соответствующими организациями, говорится в сообщении.Кроме того, он проведет необходимые действия по распределению нефтепродуктов среди подразделений, частей и соединений вооруженных сил, министерств и ведомств Мьянмы и проконтролирует, чтобы компании-импортеры соблюдали правила и положения Комитета по надзору за импортом, хранением и распределением нефтепродуктов при Министерстве торговли.Комитет также будет управлять импортом из России других материалов и товаров помимо нефти и нефтепродуктов, при возникновении такой необходимости, в соответствии с приказами и распоряжениями ГАС, говорится в сообщении.Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России, состоящий из 10 человек, возглавил генерал-лейтенант Ньо Со, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20220817/postavki-1810143691.html

https://ria.ru/20220803/myanma-1807025556.html

россия

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мьянма