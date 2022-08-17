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Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России - РИА Новости, 17.08.2022
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Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России
Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России - РИА Новости, 17.08.2022
Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России
Правительство Мьянмы создало специальный Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России, сообщает в среду пресс-служба Государственного... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:58
2022-08-17T16:58
экономика
россия
мьянма
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БАНГКОК, 17 авг – РИА Новости. Правительство Мьянмы создало специальный Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России, сообщает в среду пресс-служба Государственного административного совета (ГАС) Мьянмы.Комитет учрежден приказом ГАС за номером 127/2022, говорится в сообщении.Вновь созданный орган будет импортировать нефть и нефтепродукты из России в соответствии с государственной экономической политикой в зависимости от потребностей страны, хранить и распределять импортное качественное топливо по разумным ценам, а также сотрудничать с государственными ведомствами и частными организациями в вопросах закупок, ввоза в страну и транспортировки нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба.Комитет также будет ежемесячно представлять правительству необходимую иностранную валюту, следить за своевременным прибытием танкеров и проверять качество и количество нефти совместно с соответствующими организациями, говорится в сообщении.Кроме того, он проведет необходимые действия по распределению нефтепродуктов среди подразделений, частей и соединений вооруженных сил, министерств и ведомств Мьянмы и проконтролирует, чтобы компании-импортеры соблюдали правила и положения Комитета по надзору за импортом, хранением и распределением нефтепродуктов при Министерстве торговли.Комитет также будет управлять импортом из России других материалов и товаров помимо нефти и нефтепродуктов, при возникновении такой необходимости, в соответствии с приказами и распоряжениями ГАС, говорится в сообщении.Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России, состоящий из 10 человек, возглавил генерал-лейтенант Ньо Со, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20220817/postavki-1810143691.html
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экономика, россия, мьянма
Экономика, Россия, Мьянма
16:58 17.08.2022
 
Власти Мьянмы создали комитет по импорту нефти из России

Правительство Мьянмы создало комитет по импорту нефти и нефтепродуктов из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 авг – РИА Новости. Правительство Мьянмы создало специальный Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России, сообщает в среду пресс-служба Государственного административного совета (ГАС) Мьянмы.
Комитет учрежден приказом ГАС за номером 127/2022, говорится в сообщении.
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Вновь созданный орган будет импортировать нефть и нефтепродукты из России в соответствии с государственной экономической политикой в зависимости от потребностей страны, хранить и распределять импортное качественное топливо по разумным ценам, а также сотрудничать с государственными ведомствами и частными организациями в вопросах закупок, ввоза в страну и транспортировки нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба.
Комитет также будет ежемесячно представлять правительству необходимую иностранную валюту, следить за своевременным прибытием танкеров и проверять качество и количество нефти совместно с соответствующими организациями, говорится в сообщении.
Кроме того, он проведет необходимые действия по распределению нефтепродуктов среди подразделений, частей и соединений вооруженных сил, министерств и ведомств Мьянмы и проконтролирует, чтобы компании-импортеры соблюдали правила и положения Комитета по надзору за импортом, хранением и распределением нефтепродуктов при Министерстве торговли.
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Комитет также будет управлять импортом из России других материалов и товаров помимо нефти и нефтепродуктов, при возникновении такой необходимости, в соответствии с приказами и распоряжениями ГАС, говорится в сообщении.
Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России, состоящий из 10 человек, возглавил генерал-лейтенант Ньо Со, сообщает пресс-служба.
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