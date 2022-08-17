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Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта нефти из России
Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта нефти из России - РИА Новости, 17.08.2022
Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта нефти из России
Япония в июле этого года вновь стала импортировать нефть из России, однако ее объем сократился на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T03:51
2022-08-17T03:51
2022-08-17T04:23
экономика
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япония
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ТОКИО, 17 июл — РИА Новости. Япония в июле этого года вновь стала импортировать нефть из России, однако ее объем сократился на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, свидетельствуют данные японского министерства финансов.Так, согласно пресс-релизу ведомства, объем импорта российской нефти сократился по сравнению с июлем 2021 года на 65,4 процента.Кроме этого, за этот период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1 процента.Япония в июне этого года свела импорт нефти из России до нуля. За период с января по июнь этого года объем импорта по этому направлению снизился на 21,7 процента по сравнению с аналогичным временным промежутком годом ранее.Кроме этого, падение импорта в июле этого года по сравнению с этим же месяцем 2021 года наблюдается по таким позициям, как уголь (40,1 процента), руда (84,9 процента), зерновые (73,1 процента), овощи (60,6 процента). В то же время импорт рыбы и рыбной продукции вырос на 21,7 процента.Что касается экспорта товаров из Японии в Россию в июле этого года, то наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее отмечен по таким позициям, как медицинская продукция (154,1 процента), металлопродукция (64,2 процента). Вместе с этим на 81,1-99,9 процента упал экспорт аудио- и видеоаппаратуры. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле 2022 года снизился на 21,5 процента, а запчастей к ним – на 70,2 процента.
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экономика, россия, япония, нефть
Экономика, Россия, Япония, Нефть
03:51 17.08.2022 (обновлено: 04:23 17.08.2022)
Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта нефти из России
Минфин Японии сообщил о возобновлении в июле импорта нефти из России
ТОКИО, 17 июл — РИА Новости. Япония в июле этого года вновь стала импортировать нефть из России, однако ее объем сократился на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, свидетельствуют данные японского министерства финансов.
Так, согласно пресс-релизу ведомства, объем импорта российской нефти сократился по сравнению с июлем 2021 года на 65,4 процента.
Кроме этого, за этот период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1 процента.
Япония
в июне этого года свела импорт нефти из России
до нуля. За период с января по июнь этого года объем импорта по этому направлению снизился на 21,7 процента по сравнению с аналогичным временным промежутком годом ранее.
Кроме этого, падение импорта в июле этого года по сравнению с этим же месяцем 2021 года наблюдается по таким позициям, как уголь (40,1 процента), руда (84,9 процента), зерновые (73,1 процента), овощи (60,6 процента). В то же время импорт рыбы и рыбной продукции вырос на 21,7 процента.
Что касается экспорта товаров из Японии в Россию в июле этого года, то наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее отмечен по таким позициям, как медицинская продукция (154,1 процента), металлопродукция (64,2 процента). Вместе с этим на 81,1-99,9 процента упал экспорт аудио- и видеоаппаратуры. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле 2022 года снизился на 21,5 процента, а запчастей к ним – на 70,2 процента.