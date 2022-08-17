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Минобороны: в Сумской области ВСУ хотят взорвать мост и обвинить Россию
Минобороны: в Сумской области ВСУ хотят взорвать мост и обвинить Россию - РИА Новости, 17.08.2022
Минобороны: в Сумской области ВСУ хотят взорвать мост и обвинить Россию
Украинские военные заминировали мост через Псел у Старого села в Сумской области, его хотят взорвать и обвинить РФ в неизбирательных ударах, заявил в среду... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:41
2022-08-17T21:41
2022-08-17T23:01
специальная военная операция на украине
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сумская область
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские военные заминировали мост через Псел у Старого села в Сумской области, его хотят взорвать и обвинить РФ в неизбирательных ударах, заявил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Достоверно известно, что вблизи населенного пункта Старое село Сумской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Псел и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказал Мизинцев.По его словам, боевики планируют взорвать этот мост и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры."Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", - отметил Мизинцев.
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803422775.html
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21:41 17.08.2022 (обновлено: 23:01 17.08.2022)
Минобороны: в Сумской области ВСУ хотят взорвать мост и обвинить Россию
Минобороны: в Сумской области ВСУ планируют взорвать мост и обвинить Россию в ударах