Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/most-1810167019.html
Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост
Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост
Заявления об атаке на Крымский мост являются очередным украинским мифом, однако терять бдительность нельзя, считает крымский политолог, эксперт ассоциации... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:24
2022-08-17T11:24
в мире
республика крым
украина
керченский пролив
керченский мост
россия
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/94/1562569443_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_79f24b3c292fe6ad81e187ba47841f31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Заявления об атаке на Крымский мост являются очередным украинским мифом, однако терять бдительность нельзя, считает крымский политолог, эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Сергей Юхин.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста."Даже понимая, что атаки на Крымский мост - это очередной украинский миф, нельзя терять бдительность и находиться в расслабленном состоянии. Украинские нацисты будут продолжать искать слабые места в нашей обороне и системе безопасности", - сказал РИА Новости Юхин.По его словам, украинские власти такими заявлениями создают информационный шум, призванный дестабилизировать обстановку в России и посеять панику, а также вызвать у внутренней аудитории уверенность в том, что положение не безнадежно.Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
https://ria.ru/20220815/krym-1809639859.html
https://ria.ru/20220815/krym-1809651554.html
республика крым
украина
керченский пролив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/94/1562569443_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_6aebc651c5df1b5f8f185e1c01d673e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, украина, керченский пролив, керченский мост, россия, михаил подоляк
В мире, Республика Крым, Украина, Керченский пролив, Керченский мост, Россия, Михаил Подоляк
11:24 17.08.2022
 
Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост

Политолог Юхин назвал атаку на Крымский мост мифом, но призвал не терять бдительность

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Заявления об атаке на Крымский мост являются очередным украинским мифом, однако терять бдительность нельзя, считает крымский политолог, эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Сергей Юхин.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:40
В Крыму назвали планы Киева ударить по Крымскому мосту безумием
"Даже понимая, что атаки на Крымский мост - это очередной украинский миф, нельзя терять бдительность и находиться в расслабленном состоянии. Украинские нацисты будут продолжать искать слабые места в нашей обороне и системе безопасности", - сказал РИА Новости Юхин.
По его словам, украинские власти такими заявлениями создают информационный шум, призванный дестабилизировать обстановку в России и посеять панику, а также вызвать у внутренней аудитории уверенность в том, что положение не безнадежно.
"Если говорить об угрозе Крымскому мосту, о котором заявили в офисе Зеленского, то я считаю, что военными методами удар нанесен быть не может – у Украины попросту нет таких средств и защита моста организована на высоком уровне", - подчеркнул политолог.
Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 12:09
В Крыму заверили, что Крымский мост надежно защищен от военных угроз Киева
 
В миреРеспублика КрымУкраинаКерченский проливКерченский мостРоссияМихаил Подоляк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала