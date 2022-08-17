Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост
Политолог Юхин назвал атаку на Крымский мост мифом, но призвал не терять бдительность
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Заявления об атаке на Крымский мост являются очередным украинским мифом, однако терять бдительность нельзя, считает крымский политолог, эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Сергей Юхин.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста.
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"Даже понимая, что атаки на Крымский мост - это очередной украинский миф, нельзя терять бдительность и находиться в расслабленном состоянии. Украинские нацисты будут продолжать искать слабые места в нашей обороне и системе безопасности", - сказал РИА Новости Юхин.
По его словам, украинские власти такими заявлениями создают информационный шум, призванный дестабилизировать обстановку в России и посеять панику, а также вызвать у внутренней аудитории уверенность в том, что положение не безнадежно.
"Если говорить об угрозе Крымскому мосту, о котором заявили в офисе Зеленского, то я считаю, что военными методами удар нанесен быть не может – у Украины попросту нет таких средств и защита моста организована на высоком уровне", - подчеркнул политолог.
Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.