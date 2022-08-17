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Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост

Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт прокомментировал угрозы Киева атаковать Крымский мост

Заявления об атаке на Крымский мост являются очередным украинским мифом, однако терять бдительность нельзя, считает крымский политолог, эксперт ассоциации... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:24

2022-08-17T11:24

2022-08-17T11:24

в мире

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украина

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керченский мост

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михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Заявления об атаке на Крымский мост являются очередным украинским мифом, однако терять бдительность нельзя, считает крымский политолог, эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Сергей Юхин.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста."Даже понимая, что атаки на Крымский мост - это очередной украинский миф, нельзя терять бдительность и находиться в расслабленном состоянии. Украинские нацисты будут продолжать искать слабые места в нашей обороне и системе безопасности", - сказал РИА Новости Юхин.По его словам, украинские власти такими заявлениями создают информационный шум, призванный дестабилизировать обстановку в России и посеять панику, а также вызвать у внутренней аудитории уверенность в том, что положение не безнадежно.Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.

https://ria.ru/20220815/krym-1809639859.html

https://ria.ru/20220815/krym-1809651554.html

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керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, республика крым, украина, керченский пролив, керченский мост, россия, михаил подоляк