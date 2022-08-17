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В офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/most-1810126755.html
В офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
В офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост - РИА Новости, 17.08.2022
В офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
Украинское руководство планирует разрушить Крымский мост, заявил в беседе с Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T04:52
2022-08-17T04:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
республика крым
крымский мост
михаил подоляк
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское руководство планирует разрушить Крымский мост, заявил в беседе с Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Он назвал транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, "незаконной" и заявил о большом военном значении переправы.При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост.В Киеве уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого Киев может использовать полученные от США ракеты. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсуждали планы уничтожения Крымского моста с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
https://ria.ru/20220815/krym-1809651554.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, республика крым, крымский мост, михаил подоляк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Республика Крым, Крымский мост, Михаил Подоляк
04:52 17.08.2022
 
В офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост

Советник главы офиса Зеленского Подоляк пригрозил планами разрушить Крымский мост

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Керченский пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское руководство планирует разрушить Крымский мост, заявил в беседе с Guardian советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Он назвал транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, "незаконной" и заявил о большом военном значении переправы.
"Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал Подоляк.
При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост.
В Киеве уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого Киев может использовать полученные от США ракеты. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсуждали планы уничтожения Крымского моста с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаРеспублика КрымКрымский мостМихаил Подоляк
 
 
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