https://ria.ru/20220817/moskva-1810237431.html

Эксперт прокомментировал появление запаха гари в Москве

Эксперт прокомментировал появление запаха гари в Москве - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт прокомментировал появление запаха гари в Москве

Сильный запах гари в Москве, учитывая длительную жару, могли спровоцировать торфяные пожары в Рязанской области, уроки 2010 года усвоены не были, заявил РИА... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:55

2022-08-17T15:55

2022-08-17T15:55

общество

москва

рязанская область

московская область (подмосковье)

александр гофштейн

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный запах гари в Москве, учитывая длительную жару, могли спровоцировать торфяные пожары в Рязанской области, уроки 2010 года усвоены не были, заявил РИА Новости заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.Утром в среду дым от пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы. Борьбу с огнем ведут, в том числе, присланные из столицы вертолеты. По данным синоптиков, уходу запаха гари мешает восточный ветер."Как правило, такая длительная жара вызывает пожары не только степные и лесные, но и торфяные. Торфяник горит вяло, часто без открытого пламени, но очень ядовито дымит и распространяется на большие расстояния. Что касается юга, там есть природные торфяники, в том числе в Рязанской области. Чтобы они там вдруг загорелись - не исключено. Спишем это все на торфяники как на наиболее вероятную причину задымления в некоторых районах Москвы", - сказал Гофштейн.Он отметил, что с такими возгораниями нужно бороться, однако подразделения на месте не обладают должной мощностью. "Просто-напросто нет стратегии по борьбе с торфяными пожарами, последствия от таких катаклизмов времен 2010 года усвоены не были", - заявил собеседник.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, концентрация вредных веществ в воздухе в Москве пока не превышена. Впрочем, даже 5-6 часов вдыхания дыма может отрицательно сказаться на самочувствии человека, заметил эксперт. "То, что налетело, то, что мы уже надышали, свое дело сделало", - подчеркнул Гофштейн.Эксперт добавил, что защитить от смога может влажная повязка, но лишь на некоторое время. Ходить в ней постоянно нельзя из-за того, что на ней оседают вредные примеси, а других эффективных средств защиты пока нет."Единственный способ избавиться от смога в Москве - потушить пожар", - резюмировал он.Летом и частично осенью 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Пострадали две сотни населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.Москвичам то лето запомнилось плотной пеленой дыма от горящих торфяников. Они раскупали марлевые повязки и респираторные маски, чтобы защититься от смога, проникающего в квартиры и даже в метро, а у кого была возможность — уезжали на дачи или за границу.

https://ria.ru/20220817/pozhary-1810208976.html

https://ria.ru/20220817/zadymlenie-1810159954.html

https://ria.ru/20200714/1574266685.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, рязанская область, московская область (подмосковье), александр гофштейн