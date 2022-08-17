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В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари
В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари - РИА Новости, 17.08.2022
В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари
Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за состоянием воздуха в городе из-за запаха гари в южных, юго-западных и западных районах, сообщается на официальном... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:40
2022-08-17T15:40
2022-08-17T15:40
происшествия
сергей собянин
москва
рязанская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за состоянием воздуха в городе из-за запаха гари в южных, юго-западных и западных районах, сообщается на официальном сайте управления."В связи с появлением 17.08.2022. в социальных сетях информации о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы Управлением Роспотребадзора по городу Москве усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха и организован лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в административных округах на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве", - говорится в сообщении.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета.
https://ria.ru/20220817/pozhar-1810225242.html
москва
рязанская область
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происшествия, сергей собянин, москва, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сергей Собянин, Москва, Рязанская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари
В Москве Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари