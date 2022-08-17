https://ria.ru/20220817/moskva-1810146688.html
Стала известна причина задымления на юге Москвы
Стала известна причина задымления на юге Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
Стала известна причина задымления на юге Москвы
На юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:58
2022-08-17T09:58
2022-08-17T10:00
происшествия
москва
рязанская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.В ведомстве напомнили, что в связи с высоким классом пожарной опасности пребывание в лесах на востоке Московской области ограничено с 16 по 21 августа.Ранее в правительстве Рязанской области сообщали, что на территории региона действуют три очага природных пожаров. На территории Спасского района введен режим функционирования ЧС.
https://ria.ru/20220817/pogoda-1810135670.html
москва
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Москва, Рязанская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
09:58 17.08.2022 (обновлено: 10:00 17.08.2022)
Стала известна причина задымления на юге Москвы
Рослесхоз назвал пожар в Рязанской области причиной задымления на юге Москвы