https://ria.ru/20220817/moskva-1810146688.html

Стала известна причина задымления на юге Москвы

Стала известна причина задымления на юге Москвы - РИА Новости, 17.08.2022

Стала известна причина задымления на юге Москвы

На юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:58

2022-08-17T09:58

2022-08-17T10:00

происшествия

москва

рязанская область

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.В ведомстве напомнили, что в связи с высоким классом пожарной опасности пребывание в лесах на востоке Московской области ограничено с 16 по 21 августа.Ранее в правительстве Рязанской области сообщали, что на территории региона действуют три очага природных пожаров. На территории Спасского района введен режим функционирования ЧС.

https://ria.ru/20220817/pogoda-1810135670.html

москва

рязанская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)