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Стала известна причина задымления на юге Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
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Стала известна причина задымления на юге Москвы
Стала известна причина задымления на юге Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
Стала известна причина задымления на юге Москвы
На юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:58
2022-08-17T10:00
происшествия
москва
рязанская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.В ведомстве напомнили, что в связи с высоким классом пожарной опасности пребывание в лесах на востоке Московской области ограничено с 16 по 21 августа.Ранее в правительстве Рязанской области сообщали, что на территории региона действуют три очага природных пожаров. На территории Спасского района введен режим функционирования ЧС.
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москва
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происшествия, москва, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Москва, Рязанская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
09:58 17.08.2022 (обновлено: 10:00 17.08.2022)
 
Стала известна причина задымления на юге Москвы

Рослесхоз назвал пожар в Рязанской области причиной задымления на юге Москвы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
"На юге, юго-востоке Москвы легкое задымление. Оно пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области", - сообщили в Рослесхозе.
В ведомстве напомнили, что в связи с высоким классом пожарной опасности пребывание в лесах на востоке Московской области ограничено с 16 по 21 августа.
Ранее в правительстве Рязанской области сообщали, что на территории региона действуют три очага природных пожаров. На территории Спасского района введен режим функционирования ЧС.
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ПроисшествияМоскваРязанская областьФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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