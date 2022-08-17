https://ria.ru/20220817/moskva-1810138454.html
Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы
Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы
Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:52
2022-08-17T08:52
2022-08-17T08:52
общество
москва
погода
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости.В частности, запах гари можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также в районе Профсоюзной улицы в Коньково.Местами виден легкий смог.В Москве на этой неделе сохраняется не по сезону знойная погода с температурой воздуха до плюс 31 градуса.
https://ria.ru/20220817/pogoda-1810135670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы
Запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе Москвы
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, запах гари можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также в районе Профсоюзной улицы в Коньково.
Местами виден легкий смог.
В Москве
на этой неделе сохраняется не по сезону знойная погода с температурой воздуха до плюс 31 градуса.