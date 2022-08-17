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Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
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Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы
Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы - РИА Новости, 17.08.2022
Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы
Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:52
2022-08-17T08:52
общество
москва
погода
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости.В частности, запах гари можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также в районе Профсоюзной улицы в Коньково.Местами виден легкий смог.В Москве на этой неделе сохраняется не по сезону знойная погода с температурой воздуха до плюс 31 градуса.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
08:52 17.08.2022
 
Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы

Запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе Москвы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовостройки на юго-западе Москвы
Новостройки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Новостройки на юго-западе Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, запах гари можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также в районе Профсоюзной улицы в Коньково.
Местами виден легкий смог.
В Москве на этой неделе сохраняется не по сезону знойная погода с температурой воздуха до плюс 31 градуса.
Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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