https://ria.ru/20220817/moskva-1810138454.html

Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы

Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы - РИА Новости, 17.08.2022

Запах гари ощущается в некоторых районах Москвы

Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:52

2022-08-17T08:52

2022-08-17T08:52

общество

москва

погода

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости.В частности, запах гари можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также в районе Профсоюзной улицы в Коньково.Местами виден легкий смог.В Москве на этой неделе сохраняется не по сезону знойная погода с температурой воздуха до плюс 31 градуса.

https://ria.ru/20220817/pogoda-1810135670.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода