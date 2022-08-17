https://ria.ru/20220817/moskva-1810130708.html

В Москве заменили более 1,5 тысячи лифтов в рамках программы капремонта

В Москве заменили более 1,5 тысячи лифтов в рамках программы капремонта - РИА Новости, 17.08.2022

В Москве заменили более 1,5 тысячи лифтов в рамках программы капремонта

Более 1,5 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T07:05

2022-08-17T07:05

2022-08-17T10:52

общество

москва

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысяч лифтов заменили в жилых домах Москвы в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, из них свыше 1,5 тысяч уже установлены", - заявил Бирюков.Он рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров."Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах", - отметил заммэра.Бирюков подчеркнул, что в столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в программу с указанием конкретных сроков замены.

https://ria.ru/20220816/moskva-1810022265.html

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