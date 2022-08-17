Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские медики рассказали о состоянии найденного в кустах младенца - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/mladenets-1810248847.html
Нижегородские медики рассказали о состоянии найденного в кустах младенца
Нижегородские медики рассказали о состоянии найденного в кустах младенца - РИА Новости, 17.08.2022
Нижегородские медики рассказали о состоянии найденного в кустах младенца
Состояние новорожденного, обнаруженного в кустах в Нижнем Новгороде, улучшилось, его сняли с ИВЛ, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:27
2022-08-17T16:27
происшествия
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776442689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71365e64848f31b5bc7c52f1dbf12eea.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Состояние новорожденного, обнаруженного в кустах в Нижнем Новгороде, улучшилось, его сняли с ИВЛ, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.Новорожденного мальчика нашла в кустах на улице Агрономической прохожая. Младенца доставили в детскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ. Ведутся поиски матери ребенка. Возбуждено два уголовных дела - по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности) и по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного)."В данный момент медикам удалось стабилизировать состояние ребенка. Он снят с аппарата искусственной вентиляции легких, дышит самостоятельно и принимает пищу. Врачи готовятся к переводу в отделение патологии новорожденных", - сообщили журналистам в Минздраве региона.
https://ria.ru/20220414/rebenok-1783488852.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776442689_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_16137cb1878a2b4cfb10ff2b8eb305b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
16:27 17.08.2022
 
Нижегородские медики рассказали о состоянии найденного в кустах младенца

Нижегородские медики рассказали, что найденный в кустах ребенок дышит сам, его сняли с ИВЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРебенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Состояние новорожденного, обнаруженного в кустах в Нижнем Новгороде, улучшилось, его сняли с ИВЛ, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Новорожденного мальчика нашла в кустах на улице Агрономической прохожая. Младенца доставили в детскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ. Ведутся поиски матери ребенка. Возбуждено два уголовных дела - по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности) и по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного).
"В данный момент медикам удалось стабилизировать состояние ребенка. Он снят с аппарата искусственной вентиляции легких, дышит самостоятельно и принимает пищу. Врачи готовятся к переводу в отделение патологии новорожденных", - сообщили журналистам в Минздраве региона.
В помещении мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару обнаружен новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:13
Младенца нашли в мусоропроводе на северо-востоке Москвы
 
ПроисшествияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала