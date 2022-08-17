https://ria.ru/20220817/mladenets-1810248847.html

Нижегородские медики рассказали о состоянии найденного в кустах младенца

Нижегородские медики рассказали о состоянии найденного в кустах младенца - РИА Новости, 17.08.2022

Нижегородские медики рассказали о состоянии найденного в кустах младенца

Состояние новорожденного, обнаруженного в кустах в Нижнем Новгороде, улучшилось, его сняли с ИВЛ, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:27

2022-08-17T16:27

2022-08-17T16:27

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Состояние новорожденного, обнаруженного в кустах в Нижнем Новгороде, улучшилось, его сняли с ИВЛ, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.Новорожденного мальчика нашла в кустах на улице Агрономической прохожая. Младенца доставили в детскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ. Ведутся поиски матери ребенка. Возбуждено два уголовных дела - по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности) и по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного)."В данный момент медикам удалось стабилизировать состояние ребенка. Он снят с аппарата искусственной вентиляции легких, дышит самостоятельно и принимает пищу. Врачи готовятся к переводу в отделение патологии новорожденных", - сообщили журналистам в Минздраве региона.

https://ria.ru/20220414/rebenok-1783488852.html

нижний новгород

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород