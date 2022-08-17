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Космонавт Артемьев подключился к электропитанию МКС, ему ничего не угрожает - РИА Новости, 17.08.2022
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Космонавт Артемьев подключился к электропитанию МКС, ему ничего не угрожает
Космонавт Артемьев подключился к электропитанию МКС, ему ничего не угрожает - РИА Новости, 17.08.2022
Космонавт Артемьев подключился к электропитанию МКС, ему ничего не угрожает
Космонавт Олег Артемьев, работавший за бортом Международной космической станции, подключился к электропитанию МКС, его здоровью ничего не угрожает, сообщили в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:52
2022-08-17T19:52
космос - риа наука
олег артемов
роскосмос
центр управления полетами
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев, работавший за бортом Международной космической станции, подключился к электропитанию МКС, его здоровью ничего не угрожает, сообщили в среду в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее из трансляции выхода в открытый космос стало ясно, что Артемьев из-за проблем с аккумулятором скафандра возвращается на станцию."Российский космонавт Олег Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра", - говорится в сообщении."Ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами. Здоровью космонавта ситуация не угрожает", - уточнили в Роскосмосе.
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космос - риа наука, олег артемов, роскосмос, центр управления полетами
Космос - РИА Наука, Олег Артемов, Роскосмос, Центр управления полетами
19:52 17.08.2022
 
Космонавт Артемьев подключился к электропитанию МКС, ему ничего не угрожает

"Роскосмос": космонавт Артемьев подключился к электропитанию МКС, ему ничего не угрожает

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев, работавший за бортом Международной космической станции, подключился к электропитанию МКС, его здоровью ничего не угрожает, сообщили в среду в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее из трансляции выхода в открытый космос стало ясно, что Артемьев из-за проблем с аккумулятором скафандра возвращается на станцию.
"Российский космонавт Олег Артемьев в связи с возникшей аномалией в работе аккумуляторной батареи в скафандре вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра", - говорится в сообщении.
"Ситуация находится под контролем подмосковного Центра управления полетами. Здоровью космонавта ситуация не угрожает", - уточнили в Роскосмосе.
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Космос - РИА НаукаОлег АртемовРоскосмосЦентр управления полетами
 
 
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