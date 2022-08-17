https://ria.ru/20220817/mks-1810303490.html

Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС

Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС - РИА Новости, 17.08.2022

Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС

Космонавт Олег Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором, у него может пропасть связь, трансляция выхода идет на сайте... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:24

2022-08-17T19:24

2022-08-17T19:32

космос - риа наука

олег артемов

денис матвеев

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором, у него может пропасть связь, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса".Ранее российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, им предстояло продолжить подготовку манипулятора ERA к работе"Олег, это очень низкое напряжение, тебе надо точно возвращаться. Потому аккумулятор если совсем сядет, это не только насос и вентилятор, может связь пропасть. А без связи никак нельзя", - сказал Артемьеву наземный специалист."Немедленно уходить в люк и стыковаться к станции", - добавил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

https://ria.ru/20220810/mks-1808506678.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, международная космическая станция (мкс)