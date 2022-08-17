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Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС - РИА Новости, 17.08.2022
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Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС
Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС - РИА Новости, 17.08.2022
Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС
Космонавт Олег Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором, у него может пропасть связь, трансляция выхода идет на сайте... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:24
2022-08-17T19:32
космос - риа наука
олег артемов
денис матвеев
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором, у него может пропасть связь, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса".Ранее российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, им предстояло продолжить подготовку манипулятора ERA к работе"Олег, это очень низкое напряжение, тебе надо точно возвращаться. Потому аккумулятор если совсем сядет, это не только насос и вентилятор, может связь пропасть. А без связи никак нельзя", - сказал Артемьеву наземный специалист."Немедленно уходить в люк и стыковаться к станции", - добавил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
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космос - риа наука, олег артемов, денис матвеев, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Олег Артемов, Денис Матвеев, Международная космическая станция (МКС)
19:24 17.08.2022 (обновлено: 19:32 17.08.2022)
 
Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС

Космонавт Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Космонавт Олег Артемьев возвращается из открытого космоса на МКС из-за проблем с аккумулятором, у него может пропасть связь, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса".
Ранее российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, им предстояло продолжить подготовку манипулятора ERA к работе
"Олег, это очень низкое напряжение, тебе надо точно возвращаться. Потому аккумулятор если совсем сядет, это не только насос и вентилятор, может связь пропасть. А без связи никак нельзя", - сказал Артемьеву наземный специалист.
"Немедленно уходить в люк и стыковаться к станции", - добавил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
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Космос - РИА НаукаОлег АртемовДенис МатвеевМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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