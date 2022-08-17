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Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования - РИА Новости, 17.08.2022
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Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования
Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования - РИА Новости, 17.08.2022
Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования
Минпромторг РФ не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования, а также запчастей и комплектующих к нему, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:41
2022-08-17T07:50
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 17 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования, а также запчастей и комплектующих к нему, сообщил журналистам замглавы министерства Василий Шпак в кулуарах форума "Армия-2022".Однако, по словам Шпака, поставки иностранных реагентов и расходных материалов к оборудованию для лечения онкогематологических заболеваний приостанавливались. После этого Минпромторг включил такую продукцию в список для параллельного импорта."С целью учета потребностей федеральных органов исполнительной власти Минпромторгом России также ожидаются предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных позиций в перечень по параллельному импорту в части медицинского оборудования. При поступлении предложений данный перечень будет актуализирован", - добавил он.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), форум "армия-2022"
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Форум "Армия-2022"
07:41 17.08.2022 (обновлено: 07:50 17.08.2022)
 
Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования

Минпромторг не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам медоборудования

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КУБИНКА, 17 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования, а также запчастей и комплектующих к нему, сообщил журналистам замглавы министерства Василий Шпак в кулуарах форума "Армия-2022".
"Информация о приостановке поставок на территорию Российской Федерации иностранного медицинского оборудования, в том числе комплектующих и запчастей к нему, в Минпромторг России не поступала", - сказал он.
Однако, по словам Шпака, поставки иностранных реагентов и расходных материалов к оборудованию для лечения онкогематологических заболеваний приостанавливались. После этого Минпромторг включил такую продукцию в список для параллельного импорта.
"С целью учета потребностей федеральных органов исполнительной власти Минпромторгом России также ожидаются предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных позиций в перечень по параллельному импорту в части медицинского оборудования. При поступлении предложений данный перечень будет актуализирован", - добавил он.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
ПСБ
15 августа, 16:49
ПСБ поддержит проекты импортозамещения высокотехнологичного медоборудования
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Форум "Армия-2022"
 
 
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