https://ria.ru/20220817/minpromtorg-1810132832.html

Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования

Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования - РИА Новости, 17.08.2022

Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования

Минпромторг РФ не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования, а также запчастей и комплектующих к нему, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T07:41

2022-08-17T07:41

2022-08-17T07:50

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

форум "армия-2022"

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КУБИНКА, 17 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования, а также запчастей и комплектующих к нему, сообщил журналистам замглавы министерства Василий Шпак в кулуарах форума "Армия-2022".Однако, по словам Шпака, поставки иностранных реагентов и расходных материалов к оборудованию для лечения онкогематологических заболеваний приостанавливались. После этого Минпромторг включил такую продукцию в список для параллельного импорта."С целью учета потребностей федеральных органов исполнительной власти Минпромторгом России также ожидаются предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных позиций в перечень по параллельному импорту в части медицинского оборудования. При поступлении предложений данный перечень будет актуализирован", - добавил он.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220815/psb-1809778272.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), форум "армия-2022"