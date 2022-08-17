https://ria.ru/20220817/minpromtorg-1810132832.html
Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования
Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования - РИА Новости, 17.08.2022
Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования
Минпромторг РФ не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования, а также запчастей и комплектующих к нему, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:41
2022-08-17T07:41
2022-08-17T07:50
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 17 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам в Россию медоборудования, а также запчастей и комплектующих к нему, сообщил журналистам замглавы министерства Василий Шпак в кулуарах форума "Армия-2022".Однако, по словам Шпака, поставки иностранных реагентов и расходных материалов к оборудованию для лечения онкогематологических заболеваний приостанавливались. После этого Минпромторг включил такую продукцию в список для параллельного импорта."С целью учета потребностей федеральных органов исполнительной власти Минпромторгом России также ожидаются предложения от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора о внесении дополнительных позиций в перечень по параллельному импорту в части медицинского оборудования. При поступлении предложений данный перечень будет актуализирован", - добавил он.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220815/psb-1809778272.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), форум "армия-2022"
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Форум "Армия-2022"
07:41 17.08.2022 (обновлено: 07:50 17.08.2022)
Минпромторг не фиксирует отказов компаний по поставкам медоборудования
Минпромторг не фиксирует отказов иностранных компаний по поставкам медоборудования