https://ria.ru/20220817/migrant-1810306693.html

В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми

В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми - РИА Новости, 17.08.2022

В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми

Гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:46

2022-08-17T19:46

2022-08-17T22:56

россия

происшествия

москва

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Головинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, гражданина Узбекистана по подозрению в совершении преступления по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.По его словам, 13 августа в полицию обратились родители детей, гулявших на детской площадке возле дома №2 на улице Флотской."Они рассказали, что неизвестный мужчина подошел к компании несовершеннолетних и начал предпринимать действия сексуального характера", - уточнил источник.Полицейские в подъезде ближайшего дома задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана, находящийся в Москве нелегально. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220816/napadenie-1810058475.html

https://ria.ru/20220812/izbienie-1809137499.html

россия

москва

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, узбекистан