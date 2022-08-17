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В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми - РИА Новости, 17.08.2022
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В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми
В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми - РИА Новости, 17.08.2022
В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми
Гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:46
2022-08-17T22:56
россия
происшествия
москва
узбекистан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Головинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, гражданина Узбекистана по подозрению в совершении преступления по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.По его словам, 13 августа в полицию обратились родители детей, гулявших на детской площадке возле дома №2 на улице Флотской."Они рассказали, что неизвестный мужчина подошел к компании несовершеннолетних и начал предпринимать действия сексуального характера", - уточнил источник.Полицейские в подъезде ближайшего дома задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана, находящийся в Москве нелегально. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220816/napadenie-1810058475.html
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россия, происшествия, москва, узбекистан
Россия, Происшествия, Москва, Узбекистан
19:46 17.08.2022 (обновлено: 22:56 17.08.2022)
 
В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми

В Москве арестовали дворника из Узбекистана по подозрению в сексуальном насилии над детьми

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Головинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, гражданина Узбекистана по подозрению в совершении преступления по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, 13 августа в полицию обратились родители детей, гулявших на детской площадке возле дома №2 на улице Флотской.
"Они рассказали, что неизвестный мужчина подошел к компании несовершеннолетних и начал предпринимать действия сексуального характера", - уточнил источник.
Полицейские в подъезде ближайшего дома задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана, находящийся в Москве нелегально. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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