19:46 17.08.2022 (обновлено: 22:56 17.08.2022)
В Москве арестовали дворника по подозрению в сексуальном насилии над детьми
В Москве арестовали дворника из Узбекистана по подозрению в сексуальном насилии над детьми
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, работавший в Москве дворником, арестован по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Головинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 14 октября, гражданина Узбекистана по подозрению в совершении преступления по ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.
16 августа, 17:08В московском метро мужчина набросился на девушку-подростка
По его словам, 13 августа в полицию обратились родители детей, гулявших на детской площадке возле дома №2 на улице Флотской.
"Они рассказали, что неизвестный мужчина подошел к компании несовершеннолетних и начал предпринимать действия сексуального характера", - уточнил источник.
Полицейские в подъезде ближайшего дома задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана, находящийся в Москве нелегально. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
12 августа, 13:25Под Воронежем мужчина избил заступившуюся за детей учительницу