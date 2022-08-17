https://ria.ru/20220817/melitopol-1810181374.html

"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов в Мелитополе

"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов в Мелитополе - РИА Новости, 17.08.2022

"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов в Мелитополе

"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов жителям Мелитополя, кроме того, отрабатываются адресные заявки о помощи, в том числе касательно... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:16

2022-08-17T12:16

2022-08-17T12:16

специальная военная операция на украине

общество

мелитополь

мирный

единая россия

молодая гвардия единой россии

госдума рф

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. "Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов жителям Мелитополя, кроме того, отрабатываются адресные заявки о помощи, в том числе касательно госпитализации и срочной помощи, сообщается в Telegram-канале партии."За неделю работы центра помощи "Единой России" в Мелитополе и ближайших районах мы выдали более 5600 продуктовых наборов. Отрабатываем и адресные заявки – например, поступила просьба о помощи жительнице Мелитополя, которая не может самостоятельно передвигаться. Наши волонтеры привезли ей продукты и сейчас решают вопрос с приобретением инвалидной коляски. Еще одному жителю города оказали первую помощь и помогли в срочной госпитализации", - приводятся слова депутата ГД Артема Бичаева в сообщении.Уточняется, что также гуманитарная помощь была доставлена в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей."Также активисты "Молодой Гвардии Единой России" и Волонтерской роты доставили гуманитарную помощь в село Терпенье, поселки городского типа Мирное и Веселое и в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1808994775.html

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общество, мелитополь, мирный, единая россия, молодая гвардия единой россии, госдума рф