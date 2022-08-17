https://ria.ru/20220817/melitopol-1810181374.html
"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов в Мелитополе
"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов в Мелитополе - РИА Новости, 17.08.2022
"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов в Мелитополе
"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов жителям Мелитополя, кроме того, отрабатываются адресные заявки о помощи, в том числе касательно... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:16
2022-08-17T12:16
2022-08-17T12:16
специальная военная операция на украине
общество
мелитополь
мирный
единая россия
молодая гвардия единой россии
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803783601_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_e49ccca11fba6278bc4fc262bf0cd996.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. "Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов жителям Мелитополя, кроме того, отрабатываются адресные заявки о помощи, в том числе касательно госпитализации и срочной помощи, сообщается в Telegram-канале партии."За неделю работы центра помощи "Единой России" в Мелитополе и ближайших районах мы выдали более 5600 продуктовых наборов. Отрабатываем и адресные заявки – например, поступила просьба о помощи жительнице Мелитополя, которая не может самостоятельно передвигаться. Наши волонтеры привезли ей продукты и сейчас решают вопрос с приобретением инвалидной коляски. Еще одному жителю города оказали первую помощь и помогли в срочной госпитализации", - приводятся слова депутата ГД Артема Бичаева в сообщении.Уточняется, что также гуманитарная помощь была доставлена в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей."Также активисты "Молодой Гвардии Единой России" и Волонтерской роты доставили гуманитарную помощь в село Терпенье, поселки городского типа Мирное и Веселое и в Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1808994775.html
мелитополь
мирный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803783601_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_08849423b95798eca017689474debf1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мелитополь, мирный, единая россия, молодая гвардия единой россии, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мелитополь, Мирный, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, Госдума РФ
"Единая Россия" раздала несколько тысяч продуктовых наборов в Мелитополе
"Единая Россия" раздала более 5600 продуктовых наборов жителям Мелитополя