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В Мелитопольском университете могут открыть главный избирательный участок - РИА Новости, 17.08.2022
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В Мелитопольском университете могут открыть главный избирательный участок
В Мелитопольском университете могут открыть главный избирательный участок - РИА Новости, 17.08.2022
В Мелитопольском университете могут открыть главный избирательный участок
Центральный избирательный участок на референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ может быть открыт в главном здании Мелитопольского государственного РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:09
2022-08-17T07:09
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Центральный избирательный участок на референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ может быть открыт в главном здании Мелитопольского государственного университета имени Антона Макаренко, заявил в интервью РИА Новости ректор вуза Андрей Чуйков."Я субъективно убежден, что именно на базе Мелитопольского государственного университета должен быть расположен главный избирательный участок освобожденных территорий… Этот город можно максимально назвать освобожденным от всего проукраинского, что можно встретить. У нас на здании водружен орден трудового красного знамени вместо украинского трезубца", - сказал Чуйков.Ректор университета выразил уверенность, что референдум, который пройдет даст однозначный вывод, что Запорожская область с Россией. "Мы возвращаемся домой", - добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220815/universitet-1809643904.html
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запорожская область, россия
Запорожская область, Россия
07:09 17.08.2022
 
В Мелитопольском университете могут открыть главный избирательный участок

В Мелитопольском университете могут открыть главный избирательный участок на референдуме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПрохожие на площади Победы в Мелитополе
Прохожие на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Центральный избирательный участок на референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ может быть открыт в главном здании Мелитопольского государственного университета имени Антона Макаренко, заявил в интервью РИА Новости ректор вуза Андрей Чуйков.
"Я субъективно убежден, что именно на базе Мелитопольского государственного университета должен быть расположен главный избирательный участок освобожденных территорий… Этот город можно максимально назвать освобожденным от всего проукраинского, что можно встретить. У нас на здании водружен орден трудового красного знамени вместо украинского трезубца", - сказал Чуйков.
Ректор университета выразил уверенность, что референдум, который пройдет даст однозначный вывод, что Запорожская область с Россией. "Мы возвращаемся домой", - добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Ледовая арена в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:50
Мелитопольский университет получил российскую аккредитацию
 
Запорожская областьРоссия
 
 
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