https://ria.ru/20220817/melitopol-1810130029.html

Россия аккредитовала первый вуз с освобожденных территорий Украины

Россия аккредитовала первый вуз с освобожденных территорий Украины - РИА Новости, 17.08.2022

Россия аккредитовала первый вуз с освобожденных территорий Украины

Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко стал первым университетом на освобожденных территориях, получивший аккредитацию России с... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T06:50

2022-08-17T06:50

2022-08-17T06:50

россия

запорожская область

бердянск

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко стал первым университетом на освобожденных территориях, получивший аккредитацию России с правом на выдачу дипломов РФ, заявил в интервью РИА Новости ректор вуза Андрей Чуйков.Ректор отметил, что на сегодняшний день четыре университета, которые находились на территории освобожденной Запорожской области были объединены в Мелитопольский государственный университет. Это Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и приватный классический университет города Энергодара."Потенциал нашего вуза на данный момент говорит о том, что мы можем первого сентября посадить за парты свыше шести тысяч студентов. Мы этот показатель выполним. За один день подали заявления 260 человек в Мелитопольском университете и 560 в Бердянске. При том, что раньше этот вуз набирал 900 человек в год", — подчеркнул Чуйков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220816/svo-1809886001.html

россия

запорожская область

бердянск

мелитополь

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россия, запорожская область, бердянск, мелитополь