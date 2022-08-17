Россия аккредитовала первый вуз с освобожденных территорий Украины
Ректор Чуйков заявил, что Россия аккредитовала Мелитопольский университет
Мелитополь. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко стал первым университетом на освобожденных территориях, получивший аккредитацию России с правом на выдачу дипломов РФ, заявил в интервью РИА Новости ректор вуза Андрей Чуйков.
"Нам было оказано высокое доверие, и РФ выдало нам свидетельство о государственной регистрации нашего вуза. По всем заявленным 57 специальностям мы получили подтверждение на право выдачи российского диплома. Это первый и единственный вуз, получивший аккредитацию на освобожденной территории", — сказал Чуйков.
Ректор отметил, что на сегодняшний день четыре университета, которые находились на территории освобожденной Запорожской области были объединены в Мелитопольский государственный университет. Это Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и приватный классический университет города Энергодара.
"Потенциал нашего вуза на данный момент говорит о том, что мы можем первого сентября посадить за парты свыше шести тысяч студентов. Мы этот показатель выполним. За один день подали заявления 260 человек в Мелитопольском университете и 560 в Бердянске. При том, что раньше этот вуз набирал 900 человек в год", — подчеркнул Чуйков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.