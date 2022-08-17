https://ria.ru/20220817/mats-1811399898.html

Воздушный пункт управления МАЦ отправили под Рязань

Воздушный пункт управления МАЦ отправили под Рязань - РИА Новости, 22.08.2022

Воздушный пункт управления МАЦ отправили под Рязань

Мобильный пункт управления полетами Московского авиационного центра (МАЦ) направлен в Рязанскую область для координации работы воздушных судов при тушении... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-17T18:04

2022-08-17T18:04

2022-08-22T18:48

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ка-32

ми-26

московский авиационный центр

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мобильный пункт управления полетами Московского авиационного центра (МАЦ) направлен в Рязанскую область для координации работы воздушных судов при тушении лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось о тушении лесных пожаров в Рязанской области вертолетами Ка-32А и Ми-26Т Московского авиационного центра. В зоне ЧС также находится вертолет ВК-117, используемый для ведения авиационной разведки. Для сброса воды на очаги возгораний на Ка-32 и Ми-26 установлены специальные водосливные устройства емкостью, соответственно, 5 и 15 тонн."К месту тушения пожаров в Рязанской области выехал подвижный пункт управления для связи с экипажами во время выполнения работ по ликвидации возгораний", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в Рязанскую область также отправлен топливозаправщик авиацентра для обеспечения заправки вертолетов на месте чрезвычайной ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/malkov-1810428234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, рязанская область, природные пожары в россии, ка-32, ми-26, московский авиационный центр