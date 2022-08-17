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Воздушный пункт управления МАЦ отправили под Рязань - РИА Новости, 22.08.2022
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Воздушный пункт управления МАЦ отправили под Рязань
Воздушный пункт управления МАЦ отправили под Рязань - РИА Новости, 22.08.2022
Воздушный пункт управления МАЦ отправили под Рязань
Мобильный пункт управления полетами Московского авиационного центра (МАЦ) направлен в Рязанскую область для координации работы воздушных судов при тушении... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-17T18:04
2022-08-22T18:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
рязанская область
природные пожары в россии
ка-32
ми-26
московский авиационный центр
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мобильный пункт управления полетами Московского авиационного центра (МАЦ) направлен в Рязанскую область для координации работы воздушных судов при тушении лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось о тушении лесных пожаров в Рязанской области вертолетами Ка-32А и Ми-26Т Московского авиационного центра. В зоне ЧС также находится вертолет ВК-117, используемый для ведения авиационной разведки. Для сброса воды на очаги возгораний на Ка-32 и Ми-26 установлены специальные водосливные устройства емкостью, соответственно, 5 и 15 тонн."К месту тушения пожаров в Рязанской области выехал подвижный пункт управления для связи с экипажами во время выполнения работ по ликвидации возгораний", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в Рязанскую область также отправлен топливозаправщик авиацентра для обеспечения заправки вертолетов на месте чрезвычайной ситуации.
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москва, рязанская область, природные пожары в россии, ка-32, ми-26, московский авиационный центр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Рязанская область, Природные пожары в России, Ка-32, Ми-26, Московский авиационный центр
18:04 17.08.2022 (обновлено: 18:48 22.08.2022)
 

Воздушный пункт управления МАЦ отправили под Рязань

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыТушение пожара в Рязанской области
Тушение пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мобильный пункт управления полетами Московского авиационного центра (МАЦ) направлен в Рязанскую область для координации работы воздушных судов при тушении лесных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее сообщалось о тушении лесных пожаров в Рязанской области вертолетами Ка-32А и Ми-26Т Московского авиационного центра. В зоне ЧС также находится вертолет ВК-117, используемый для ведения авиационной разведки. Для сброса воды на очаги возгораний на Ка-32 и Ми-26 установлены специальные водосливные устройства емкостью, соответственно, 5 и 15 тонн.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 12:27В России
Губернатор Малков: Москва помогает Рязани тушить лесные пожары
"К месту тушения пожаров в Рязанской области выехал подвижный пункт управления для связи с экипажами во время выполнения работ по ликвидации возгораний", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в Рязанскую область также отправлен топливозаправщик авиацентра для обеспечения заправки вертолетов на месте чрезвычайной ситуации.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРязанская областьПриродные пожары в РоссииКа-32Ми-26Московский авиационный центр
 
 
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