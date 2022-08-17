https://ria.ru/20220817/mali-1810260566.html

Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН

Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН - РИА Новости, 17.08.2022

Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН

Мали обвинила Францию в снабжении террористов оружием и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:56

2022-08-17T16:56

2022-08-17T17:16

в мире

мали

франция

оон

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мали обвинила Францию в снабжении террористов оружием и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на письмо министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа.В письме, датированном 15 августа, министр перечисляет случаи, которые называет "неоднократными и частыми нарушениями воздушного пространства Мали со стороны французских сил": по его словам, беспилотники, вертолеты и истребители пролетали над страной без разрешения властей. Как отметил Диоп, с начала года было около 50 таких случаев. Министр осудил "шпионскую деятельность", а также случаи сбрасывания грузов французской армией."По словам министра Диопа, Мали располагает "рядом доказательств", подтверждающих, что эти незаконные вторжения в малийское небо использовались Францией для сбора разведывательных данных в интересах террористических группировок и сбрасывания им оружия и боеприпасов. <...> В своем письме глава малийского внешнеполитического ведомства призывает созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН", — передает радиостанция.Кроме того, министр заявил, что в случае сохранения этой позиции, подрывающей стабильность и безопасность Мали, республика оставляет за собой право прибегнуть к самообороне.Весной правительство Мали разорвало соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска, задействованные в антитеррористических операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Париж объявил об официальном завершении операции "Такуба", а в начале этой недели — что все французские военнослужащие, участвовавшие в операции "Бархан", покинули Мали.

https://ria.ru/20220815/mali-1809715533.html

https://ria.ru/20220810/mali-1808667595.html

мали

франция

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, франция, оон, африка