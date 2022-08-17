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Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН - РИА Новости, 17.08.2022
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Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН
Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН - РИА Новости, 17.08.2022
Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН
Мали обвинила Францию в снабжении террористов оружием и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:56
2022-08-17T17:16
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мали обвинила Францию в снабжении террористов оружием и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на письмо министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа.В письме, датированном 15 августа, министр перечисляет случаи, которые называет "неоднократными и частыми нарушениями воздушного пространства Мали со стороны французских сил": по его словам, беспилотники, вертолеты и истребители пролетали над страной без разрешения властей. Как отметил Диоп, с начала года было около 50 таких случаев. Министр осудил "шпионскую деятельность", а также случаи сбрасывания грузов французской армией."По словам министра Диопа, Мали располагает "рядом доказательств", подтверждающих, что эти незаконные вторжения в малийское небо использовались Францией для сбора разведывательных данных в интересах террористических группировок и сбрасывания им оружия и боеприпасов. &lt;...&gt; В своем письме глава малийского внешнеполитического ведомства призывает созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН", — передает радиостанция.Кроме того, министр заявил, что в случае сохранения этой позиции, подрывающей стабильность и безопасность Мали, республика оставляет за собой право прибегнуть к самообороне.Весной правительство Мали разорвало соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска, задействованные в антитеррористических операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Париж объявил об официальном завершении операции "Такуба", а в начале этой недели — что все французские военнослужащие, участвовавшие в операции "Бархан", покинули Мали.
https://ria.ru/20220815/mali-1809715533.html
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в мире, мали, франция, оон, африка
В мире, Мали, Франция, ООН, Африка
16:56 17.08.2022 (обновлено: 17:16 17.08.2022)
 
Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН

Радио RFI: Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мали обвинила Францию в снабжении террористов оружием и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на письмо министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа.
В письме, датированном 15 августа, министр перечисляет случаи, которые называет "неоднократными и частыми нарушениями воздушного пространства Мали со стороны французских сил": по его словам, беспилотники, вертолеты и истребители пролетали над страной без разрешения властей. Как отметил Диоп, с начала года было около 50 таких случаев. Министр осудил "шпионскую деятельность", а также случаи сбрасывания грузов французской армией.
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"По словам министра Диопа, Мали располагает "рядом доказательств", подтверждающих, что эти незаконные вторжения в малийское небо использовались Францией для сбора разведывательных данных в интересах террористических группировок и сбрасывания им оружия и боеприпасов. <...> В своем письме глава малийского внешнеполитического ведомства призывает созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН", — передает радиостанция.
Кроме того, министр заявил, что в случае сохранения этой позиции, подрывающей стабильность и безопасность Мали, республика оставляет за собой право прибегнуть к самообороне.
Весной правительство Мали разорвало соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска, задействованные в антитеррористических операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Париж объявил об официальном завершении операции "Такуба", а в начале этой недели — что все французские военнослужащие, участвовавшие в операции "Бархан", покинули Мали.
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