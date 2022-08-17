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На Запорожской АЭС очень ждут представителей МАГАТЭ, заявила Захарова - РИА Новости, 17.08.2022
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На Запорожской АЭС очень ждут представителей МАГАТЭ, заявила Захарова
На Запорожской АЭС очень ждут представителей МАГАТЭ, заявила Захарова - РИА Новости, 17.08.2022
На Запорожской АЭС очень ждут представителей МАГАТЭ, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ до сих пор не может посетить Запорожскую АЭС, если генсек... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:58
2022-08-17T09:23
в мире
оон
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
запорожская аэс
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ до сих пор не может посетить Запорожскую АЭС, если генсек ООН Антониу Гутерреш сумел организовать свой визит на Украину."Если генеральный секретарь ООН добрался с визитом на территорию Украины, я, честно говоря, не понимаю, почему делегация МАГАТЭ - структуры ООН, это одна из ветвей "большой ООНовской семьи" - так вот почему делегация МАГАТЭ не может направиться, с точки зрения секретариата ООН, на Запорожскую атомную электростанцию", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik."Там представителей МАГАТЭ заждались, причем не только персонал Запорожской АЭС, а, мне кажется, уже весь мир - с учетом того, что происходит вокруг этого ядерного объекта, а именно то, что творит киевский режим в отношении безопасности атомной электростанции", - добавила она.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220816/magate-1810041290.html
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в мире, оон, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запорожская аэс
В мире, ООН, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Запорожская АЭС
08:58 17.08.2022 (обновлено: 09:23 17.08.2022)
 
На Запорожской АЭС очень ждут представителей МАГАТЭ, заявила Захарова

Захарова заявила, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ не посетила Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ до сих пор не может посетить Запорожскую АЭС, если генсек ООН Антониу Гутерреш сумел организовать свой визит на Украину.
"Если генеральный секретарь ООН добрался с визитом на территорию Украины, я, честно говоря, не понимаю, почему делегация МАГАТЭ - структуры ООН, это одна из ветвей "большой ООНовской семьи" - так вот почему делегация МАГАТЭ не может направиться, с точки зрения секретариата ООН, на Запорожскую атомную электростанцию", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
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"Там представителей МАГАТЭ заждались, причем не только персонал Запорожской АЭС, а, мне кажется, уже весь мир - с учетом того, что происходит вокруг этого ядерного объекта, а именно то, что творит киевский режим в отношении безопасности атомной электростанции", - добавила она.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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В миреООНМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Запорожская АЭС
 
 
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