https://ria.ru/20220817/lvov-1810151318.html
Власти Львова призвали жителей готовиться к форс-мажорной зиме
Власти Львова призвали жителей готовиться к форс-мажорной зиме - РИА Новости, 17.08.2022
Власти Львова призвали жителей готовиться к форс-мажорной зиме
Мэр Львова Андрей Садовой обратился к жителям города с видео, в котором призвал заранее готовиться к аномальным ситуациям во время отопительного сезона и... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:17
2022-08-17T10:17
2022-08-17T17:10
в мире
жкх
виталий кличко
львов
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106548/07/1065480793_0:9:3609:2039_1920x0_80_0_0_c317cad99f9532fa0bc92fb9b3075b49.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой обратился к жителям города с видео, в котором призвал заранее готовиться к аномальным ситуациям во время отопительного сезона и запасаться дровами."Возможны ли аномальные ситуации у нас здесь, во Львове? Я думаю — да. Сегодня задача — подготовиться к труднопредставляемой ситуации. Дрова никто не отменял, они всегда спасают в сложное время", — заявил Садовой.Он заверил, что власти города закупают в большом количестве печи, называемые в народе буржуйками, как "единственное, что может остаться, если другое не работает".Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.На этой неделе мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой в украинской столице могут быть перебои с электричеством, но заверил, что власти готовы справиться с такой ситуацией при помощи запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.Дровяной сезон на Украине в этом году начался гораздо раньше — наплыв покупателей ощущается уже во всех лесничествах, передает телеканал 5.ua. По прогнозам украинских чиновников, предстоящая зима будет самой тяжелой за все время независимости страны.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
львов
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106548/07/1065480793_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_e9decd2e959ef835466e0542b2a9d135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, виталий кличко, львов, украина, киев
В мире, ЖКХ, Виталий Кличко, Львов, Украина, Киев
10:17 17.08.2022 (обновлено: 17:10 17.08.2022)
Власти Львова призвали жителей готовиться к форс-мажорной зиме
Мэр Львова Садовой призвал жителей готовиться к форс-мажорной зиме и запастись дровами