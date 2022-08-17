https://ria.ru/20220817/lvov-1810151318.html

Власти Львова призвали жителей готовиться к форс-мажорной зиме

Власти Львова призвали жителей готовиться к форс-мажорной зиме - РИА Новости, 17.08.2022

Власти Львова призвали жителей готовиться к форс-мажорной зиме

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к жителям города с видео, в котором призвал заранее готовиться к аномальным ситуациям во время отопительного сезона и... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:17

2022-08-17T10:17

2022-08-17T17:10

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой обратился к жителям города с видео, в котором призвал заранее готовиться к аномальным ситуациям во время отопительного сезона и запасаться дровами."Возможны ли аномальные ситуации у нас здесь, во Львове? Я думаю — да. Сегодня задача — подготовиться к труднопредставляемой ситуации. Дрова никто не отменял, они всегда спасают в сложное время", — заявил Садовой.Он заверил, что власти города закупают в большом количестве печи, называемые в народе буржуйками, как "единственное, что может остаться, если другое не работает".Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.На этой неделе мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой в украинской столице могут быть перебои с электричеством, но заверил, что власти готовы справиться с такой ситуацией при помощи запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.Дровяной сезон на Украине в этом году начался гораздо раньше — наплыв покупателей ощущается уже во всех лесничествах, передает телеканал 5.ua. По прогнозам украинских чиновников, предстоящая зима будет самой тяжелой за все время независимости страны.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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в мире, жкх, виталий кличко, львов, украина, киев