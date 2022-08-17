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Москвичи могли наблюдать "кровавую" Луну - РИА Новости, 17.08.2022
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https://ria.ru/20220817/luna-1810336541.html
Москвичи могли наблюдать "кровавую" Луну
Москвичи могли наблюдать "кровавую" Луну - РИА Новости, 17.08.2022
Москвичи могли наблюдать "кровавую" Луну
Жители Москвы в среду вечером смогли увидеть "кровавую" Луну. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T23:44
2022-08-17T23:44
специальная военная операция на украине
луна
земля
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жители Москвы в среду вечером смогли увидеть "кровавую" Луну.Как передает корреспондент РИА Новости, около 22.00 ее можно было хорошо рассмотреть в районах Рижского вокзала, а также на площади трех вокзалов.Ранее в Московском планетарии РИА Новости рассказали, что красный цвет Луны во время любого из полных лунных затмений связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет. Земная атмосфера имеет голубой цвет, поскольку рассеивает синий спектр солнечного света, а красные лучи успешно проходят сквозь атмосферу. При этом атмосфера как линза преломляет лучи солнечного света, и они освещают поверхность Луны, отражаются и возвращаются на Землю, создавая для наблюдателя эффект красного изображения.
https://ria.ru/20220817/sova-1810307109.html
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луна, земля
Специальная военная операция на Украине, Луна, Земля
23:44 17.08.2022
 
Москвичи могли наблюдать "кровавую" Луну

Жители Москвы в среду вечером смогли увидеть "кровавую" Луну

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жители Москвы в среду вечером смогли увидеть "кровавую" Луну.
Как передает корреспондент РИА Новости, около 22.00 ее можно было хорошо рассмотреть в районах Рижского вокзала, а также на площади трех вокзалов.
Ранее в Московском планетарии РИА Новости рассказали, что красный цвет Луны во время любого из полных лунных затмений связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет. Земная атмосфера имеет голубой цвет, поскольку рассеивает синий спектр солнечного света, а красные лучи успешно проходят сквозь атмосферу. При этом атмосфера как линза преломляет лучи солнечного света, и они освещают поверхность Луны, отражаются и возвращаются на Землю, создавая для наблюдателя эффект красного изображения.
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