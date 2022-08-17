https://ria.ru/20220817/luna-1810336541.html

Москвичи могли наблюдать "кровавую" Луну

Москвичи могли наблюдать "кровавую" Луну - РИА Новости, 17.08.2022

Москвичи могли наблюдать "кровавую" Луну

Жители Москвы в среду вечером смогли увидеть "кровавую" Луну. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T23:44

2022-08-17T23:44

2022-08-17T23:44

специальная военная операция на украине

луна

земля

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жители Москвы в среду вечером смогли увидеть "кровавую" Луну.Как передает корреспондент РИА Новости, около 22.00 ее можно было хорошо рассмотреть в районах Рижского вокзала, а также на площади трех вокзалов.Ранее в Московском планетарии РИА Новости рассказали, что красный цвет Луны во время любого из полных лунных затмений связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет. Земная атмосфера имеет голубой цвет, поскольку рассеивает синий спектр солнечного света, а красные лучи успешно проходят сквозь атмосферу. При этом атмосфера как линза преломляет лучи солнечного света, и они освещают поверхность Луны, отражаются и возвращаются на Землю, создавая для наблюдателя эффект красного изображения.

https://ria.ru/20220817/sova-1810307109.html

луна

земля

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луна, земля