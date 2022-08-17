https://ria.ru/20220817/lnr-1810241045.html

В ЛНР за полгода погибли 80 мирных жителей

В ЛНР за полгода погибли 80 мирных жителей - РИА Новости, 17.08.2022

В ЛНР за полгода погибли 80 мирных жителей

В ЛНР за шесть месяцев 80 мирных жителей погибли и 253 получили ранения из-за украинской агрессии, сообщило в среду представительство Луганской Народной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:10

2022-08-17T16:10

2022-08-17T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. В ЛНР за шесть месяцев 80 мирных жителей погибли и 253 получили ранения из-за украинской агрессии, сообщило в среду представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 333 мирных жителя, из которых 80 человек погибли и 253 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибло и двадцать пять получили ранения", - добавили в представительстве ЛНР.В ведомстве подчеркнули, что разрушено и повреждено 2393 домостроения в 32 населенных пунктах. Повреждено 195 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, луганская народная республика, сцкк