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В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам - РИА Новости, 17.08.2022
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Туризм
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В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам
В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам - РИА Новости, 17.08.2022
В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам
Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не готова рекомендовать отелям и объектам общепита отказывать в обслуживании российским туристам, сообщает Tourdom. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:13
2022-08-17T15:13
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не готова рекомендовать отелям и объектам общепита отказывать в обслуживании российским туристам, сообщает Tourdom.По словам президента организации Эвалды Шишкаускене, отельеры и владельцы кафе вправе устанавливать правила для своих заведений. В частности, отказывать в обслуживании туристам из России. Но ассоциация не считает нужным поддерживать подобную позицию официальной рекомендацией."Вчера правление обсуждало эту тему, однако решило не принимать такую инициативу, так как в ней нет необходимости: в Литву сегодня приезжают только единичные туристы из РФ", — пояснила эксперт.Вопрос возник после решения руководства одной из самых известных в стране усадеб — Пакруой — не принимать наших соотечественников. Так администрация объекта выразила поддержку властям республики, которые ограничили выдачу турвиз россиянам.Сейчас чиновники в странах Балтии активно призывают другие государства Евросоюза приостановить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ и даже полностью закрыть для них границы. Это предложение будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС в конце месяца.
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туризм, новости - туризм, литва, россия, балтия, евросоюз, визы, усадьба
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Литва, Россия, Балтия, Евросоюз, Визы, Усадьба
15:13 17.08.2022
 
В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам

В Литве ассоциация гостиниц не рекомендует заведениям отказывать в обслуживании россиянам

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Вильнюса, Литва
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не готова рекомендовать отелям и объектам общепита отказывать в обслуживании российским туристам, сообщает Tourdom.
По словам президента организации Эвалды Шишкаускене, отельеры и владельцы кафе вправе устанавливать правила для своих заведений. В частности, отказывать в обслуживании туристам из России. Но ассоциация не считает нужным поддерживать подобную позицию официальной рекомендацией.
"Вчера правление обсуждало эту тему, однако решило не принимать такую инициативу, так как в ней нет необходимости: в Литву сегодня приезжают только единичные туристы из РФ", — пояснила эксперт.
Вопрос возник после решения руководства одной из самых известных в стране усадеб — Пакруой — не принимать наших соотечественников. Так администрация объекта выразила поддержку властям республики, которые ограничили выдачу турвиз россиянам.
Сейчас чиновники в странах Балтии активно призывают другие государства Евросоюза приостановить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ и даже полностью закрыть для них границы. Это предложение будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС в конце месяца.
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