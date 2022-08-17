https://ria.ru/20220817/litve-1810217202.html
В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам
В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам - РИА Новости, 17.08.2022
В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам
Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не готова рекомендовать отелям и объектам общепита отказывать в обслуживании российским туристам, сообщает Tourdom. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:13
2022-08-17T15:13
2022-08-17T15:13
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не готова рекомендовать отелям и объектам общепита отказывать в обслуживании российским туристам, сообщает Tourdom.По словам президента организации Эвалды Шишкаускене, отельеры и владельцы кафе вправе устанавливать правила для своих заведений. В частности, отказывать в обслуживании туристам из России. Но ассоциация не считает нужным поддерживать подобную позицию официальной рекомендацией."Вчера правление обсуждало эту тему, однако решило не принимать такую инициативу, так как в ней нет необходимости: в Литву сегодня приезжают только единичные туристы из РФ", — пояснила эксперт.Вопрос возник после решения руководства одной из самых известных в стране усадеб — Пакруой — не принимать наших соотечественников. Так администрация объекта выразила поддержку властям республики, которые ограничили выдачу турвиз россиянам.Сейчас чиновники в странах Балтии активно призывают другие государства Евросоюза приостановить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ и даже полностью закрыть для них границы. Это предложение будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС в конце месяца.
https://ria.ru/20220815/usadba-1809833495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Литва, Россия, Балтия, Евросоюз, Визы, Усадьба
В Литве отелям и кафе не рекомендовали отказывать в сервисе россиянам
В Литве ассоциация гостиниц не рекомендует заведениям отказывать в обслуживании россиянам