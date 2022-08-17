https://ria.ru/20220817/lesa-1810334025.html

В Будапеште прошел митинг против ослабления ограничений на вырубку лесов

В Будапеште прошел митинг против ослабления ограничений на вырубку лесов - РИА Новости, 17.08.2022

В Будапеште прошел митинг против ослабления ограничений на вырубку лесов

В Будапеште состоялась организованная "зеленой" партией Венгрии LMP акция протеста против ослабления ограничений на вырубку лесов, сообщил портал Index. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T23:08

2022-08-17T23:08

2022-08-17T23:08

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БУДАПЕШТ, 17 авг - РИА Новости. В Будапеште состоялась организованная "зеленой" партией Венгрии LMP акция протеста против ослабления ограничений на вырубку лесов, сообщил портал Index.Ранее в начале августа власти Венгрии упростили ограничения на вырубку лесов до конца марта 2023 года из-за энергетического кризиса в Европе. "Зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали эту инициативу, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь назвал кампанию "клеветнической" и заявил, что "добыча дров не уменьшает площадь лесов и не ухудшает их естественное состояние".Как сообщает издание, акция "Не руби все деревья" прошла перед зданием академии наук Венгрии. Ее главными организаторами выступили оппозиционная "зеленая" партия LMP и фонд "10 миллионов деревьев", а всего в организации приняло участие более 40 НПО, включая Greenpeace."Европейский Болсонару хочет вырубить сто миллионов деревьев!", - приводит портал 24.hu слова искусствоведа Андраша Ивана Бояра из фонда "10 миллионов деревьев".Отмечается, что ранее LMP организовала подобную акцию протеста в пятницу, после чего в распоряжение правительства были внесены изменения и из списка мест, где разрешена вырубка, убрали природоохранные зоны. Однако организаторы протестов, по данным издания, требовали "полной отмены постановления". Как сообщает 24.hu, в среду протестующих было "несколько сотен".

https://ria.ru/20220811/vengriya-1808833832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

венгрия, европа, в мире, greenpeace