В Будапеште прошел митинг против ослабления ограничений на вырубку лесов
Index: партия Венгрии LMP провела митинг против ослабления ограничений на вырубку лесов
Вид на Дунай в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 авг - РИА Новости. В Будапеште состоялась организованная "зеленой" партией Венгрии LMP акция протеста против ослабления ограничений на вырубку лесов, сообщил портал Index.
Ранее в начале августа власти Венгрии упростили ограничения на вырубку лесов до конца марта 2023 года из-за энергетического кризиса в Европе. "Зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали эту инициативу, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь назвал кампанию "клеветнической" и заявил, что "добыча дров не уменьшает площадь лесов и не ухудшает их естественное состояние".
Как сообщает издание, акция "Не руби все деревья" прошла перед зданием академии наук Венгрии. Ее главными организаторами выступили оппозиционная "зеленая" партия LMP и фонд "10 миллионов деревьев", а всего в организации приняло участие более 40 НПО, включая Greenpeace.
"Европейский Болсонару хочет вырубить сто миллионов деревьев!", - приводит портал 24.hu слова искусствоведа Андраша Ивана Бояра из фонда "10 миллионов деревьев".
Отмечается, что ранее LMP организовала подобную акцию протеста в пятницу, после чего в распоряжение правительства были внесены изменения и из списка мест, где разрешена вырубка, убрали природоохранные зоны. Однако организаторы протестов, по данным издания, требовали "полной отмены постановления". Как сообщает 24.hu, в среду протестующих было "несколько сотен".
11 августа, 12:16В Венгрии вступил в силу запрет на экспорт дров