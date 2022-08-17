Рейтинг@Mail.ru
В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/lasty-1810229603.html
В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах
В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах - РИА Новости, 17.08.2022
В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах
Пьяного мужчину в ластах задержали на станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:23
2022-08-17T15:23
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810227974_0:71:355:271_1920x0_80_0_0_ca2c1bec7e0603861e3aac33bd83e85e.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Пьяного мужчину в ластах задержали на станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".Ранее в некоторых Telegram-каналах появилось видео, где видно, что сотрудники полиции выводят мужчину в ластах из метро. Судя по видео, он пьян."Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро "Парнас". Он был передан полиции", - сказала собеседница агентства из ГУП.По ее словам, мужчина был задержан за нарушение правил метрополитена, в соответствии с которыми в подземке запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также без обуви.
https://ria.ru/20220801/khram-1806438132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810227974_0:38:355:304_1920x0_80_0_0_f2e9dcb2c13cc07483c776e6bfb27010.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
15:23 17.08.2022
 
В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах

В петербургском метро на станции "Парнас" задержали пьяного мужчину в ластах

Задержанный мужчина в ластах
Задержанный мужчина в ластах
Задержанный мужчина в ластах
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Пьяного мужчину в ластах задержали на станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилось видео, где видно, что сотрудники полиции выводят мужчину в ластах из метро. Судя по видео, он пьян.
"Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро "Парнас". Он был передан полиции", - сказала собеседница агентства из ГУП.
По ее словам, мужчина был задержан за нарушение правил метрополитена, в соответствии с которыми в подземке запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также без обуви.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 15:04Религия
Пьяный мужчина затопил два подземных этажа храма Христа Спасителя
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала