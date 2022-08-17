https://ria.ru/20220817/lasty-1810229603.html

В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах

В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах - РИА Новости, 17.08.2022

В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах

Пьяного мужчину в ластах задержали на станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:23

2022-08-17T15:23

2022-08-17T15:23

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810227974_0:71:355:271_1920x0_80_0_0_ca2c1bec7e0603861e3aac33bd83e85e.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Пьяного мужчину в ластах задержали на станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".Ранее в некоторых Telegram-каналах появилось видео, где видно, что сотрудники полиции выводят мужчину в ластах из метро. Судя по видео, он пьян."Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро "Парнас". Он был передан полиции", - сказала собеседница агентства из ГУП.По ее словам, мужчина был задержан за нарушение правил метрополитена, в соответствии с которыми в подземке запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также без обуви.

https://ria.ru/20220801/khram-1806438132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия