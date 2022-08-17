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В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах
В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах - РИА Новости, 17.08.2022
В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах
Пьяного мужчину в ластах задержали на станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:23
2022-08-17T15:23
2022-08-17T15:23
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Пьяного мужчину в ластах задержали на станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".Ранее в некоторых Telegram-каналах появилось видео, где видно, что сотрудники полиции выводят мужчину в ластах из метро. Судя по видео, он пьян."Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро "Парнас". Он был передан полиции", - сказала собеседница агентства из ГУП.По ее словам, мужчина был задержан за нарушение правил метрополитена, в соответствии с которыми в подземке запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также без обуви.
https://ria.ru/20220801/khram-1806438132.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия
В петербургском метро задержали пьяного мужчину в ластах
В петербургском метро на станции "Парнас" задержали пьяного мужчину в ластах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Пьяного мужчину в ластах задержали на станции метро "Парнас" в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилось видео, где видно, что сотрудники полиции выводят мужчину в ластах из метро. Судя по видео, он пьян.
"Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро "Парнас
". Он был передан полиции", - сказала собеседница агентства из ГУП.
По ее словам, мужчина был задержан за нарушение правил метрополитена, в соответствии с которыми в подземке запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, а также без обуви.