https://ria.ru/20220817/kurs-1810151517.html

Курс доллара вырос до 61,12 рубля

Курс доллара вырос до 61,12 рубля - РИА Новости, 17.08.2022

Курс доллара вырос до 61,12 рубля

Рубль после некоторого укрепления на открытии торговой сессии перешёл к снижению курса и против доллара, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:18

2022-08-17T10:18

2022-08-17T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

курс рубля

курс доллара

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рубль после некоторого укрепления на открытии торговой сессии перешёл к снижению курса и против доллара, и к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышается на 22 копейки, до 61,12 рубля, евро - на 8 копеек, до 62,20 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс доллара опускался до 60,75 рубля, евро - до 61,83 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, курс рубля, курс доллара, россия