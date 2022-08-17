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Курс доллара вырос до 61,12 рубля - РИА Новости, 17.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220817/kurs-1810151517.html
Курс доллара вырос до 61,12 рубля
Курс доллара вырос до 61,12 рубля - РИА Новости, 17.08.2022
Курс доллара вырос до 61,12 рубля
Рубль после некоторого укрепления на открытии торговой сессии перешёл к снижению курса и против доллара, и к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:18
2022-08-17T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс рубля
курс доллара
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рубль после некоторого укрепления на открытии торговой сессии перешёл к снижению курса и против доллара, и к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышается на 22 копейки, до 61,12 рубля, евро - на 8 копеек, до 62,20 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс доллара опускался до 60,75 рубля, евро - до 61,83 рубля.
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экономика, московская биржа, курс рубля, курс доллара, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара, Россия
10:18 17.08.2022
 
Курс доллара вырос до 61,12 рубля

Курс доллара в начале торгов вырос до 61,12 рубля, евро — до 62,2 рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рубль после некоторого укрепления на открытии торговой сессии перешёл к снижению курса и против доллара, и к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышается на 22 копейки, до 61,12 рубля, евро - на 8 копеек, до 62,20 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее курс доллара опускался до 60,75 рубля, евро - до 61,83 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаКурс рубляКурс доллараРоссия
 
 
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