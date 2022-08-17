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На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке - РИА Новости, 17.08.2022
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На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке
На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке - РИА Новости, 17.08.2022
На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке
Производство кока-колы запустят в Кропоткине на территории кубанского индустриального парка "Достояние", открытие которого создаст свыше 600 рабочих мест,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:02
2022-08-17T18:19
экономика
вениамин кондратьев
кропоткин
кавказский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Производство кока-колы запустят в Кропоткине на территории кубанского индустриального парка "Достояние", открытие которого создаст свыше 600 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации региона.Индустриальный парк Достояние построят в Кропоткине в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также профильной госпрограммы."Проект важен для Кавказского района и всего региона. Он позволит развивать нашу экономику, создать более 600 рабочих мест", – передает пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.Вице-губернатор региона Александр Руппель отметил, что создание собственных производств позволит отказаться от параллельного импорта напитков. Например, на новом заводе в промышленном парке "Достояние" будут производить кока-колу на основе сахара и без него.Глава региона сообщил, что общий объем инвестиций в проект составил более 1 миллиарда рублей. Из них почти половина – федеральные и краевые субсидии.
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кропоткин
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экономика, вениамин кондратьев, кропоткин, кавказский район, краснодарский край
Экономика, Вениамин Кондратьев, Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край
18:02 17.08.2022 (обновлено: 18:19 17.08.2022)
 
На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке

В Кропоткине проект производства колы создаст также более 600 новых рабочих мест

© Фото : Pexels / Marta DzedyshkoБезалкогольный напиток
Безалкогольный напиток - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Pexels / Marta Dzedyshko
Безалкогольный напиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Производство кока-колы запустят в Кропоткине на территории кубанского индустриального парка "Достояние", открытие которого создаст свыше 600 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Индустриальный парк Достояние построят в Кропоткине в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также профильной госпрограммы.
"Проект важен для Кавказского района и всего региона. Он позволит развивать нашу экономику, создать более 600 рабочих мест", – передает пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Вице-губернатор региона Александр Руппель отметил, что создание собственных производств позволит отказаться от параллельного импорта напитков. Например, на новом заводе в промышленном парке "Достояние" будут производить кока-колу на основе сахара и без него.
Глава региона сообщил, что общий объем инвестиций в проект составил более 1 миллиарда рублей. Из них почти половина – федеральные и краевые субсидии.
Газированный напиток - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 16:10
Экс-мэр Архангельска будет производить "Русскую колу" с алтайскими травами
 
ЭкономикаВениамин КондратьевКропоткинКавказский районКраснодарский край
 
 
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