https://ria.ru/20220817/kuban-1810286261.html
На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке
На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке - РИА Новости, 17.08.2022
На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке
Производство кока-колы запустят в Кропоткине на территории кубанского индустриального парка "Достояние", открытие которого создаст свыше 600 рабочих мест,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:02
2022-08-17T18:02
2022-08-17T18:19
экономика
вениамин кондратьев
кропоткин
кавказский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 авг – РИА Новости. Производство кока-колы запустят в Кропоткине на территории кубанского индустриального парка "Достояние", открытие которого создаст свыше 600 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации региона.Индустриальный парк Достояние построят в Кропоткине в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также профильной госпрограммы."Проект важен для Кавказского района и всего региона. Он позволит развивать нашу экономику, создать более 600 рабочих мест", – передает пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.Вице-губернатор региона Александр Руппель отметил, что создание собственных производств позволит отказаться от параллельного импорта напитков. Например, на новом заводе в промышленном парке "Достояние" будут производить кока-колу на основе сахара и без него.Глава региона сообщил, что общий объем инвестиций в проект составил более 1 миллиарда рублей. Из них почти половина – федеральные и краевые субсидии.
https://ria.ru/20220621/kola-1797075727.html
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экономика, вениамин кондратьев, кропоткин, кавказский район, краснодарский край
Экономика, Вениамин Кондратьев, Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край
18:02 17.08.2022 (обновлено: 18:19 17.08.2022)
На Кубани планируют запустить производство колы в индустриальном парке
В Кропоткине проект производства колы создаст также более 600 новых рабочих мест