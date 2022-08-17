https://ria.ru/20220817/krym-1810175474.html

В Крыму разгромили ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму разгромили ячейку "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 17.08.2022

В Крыму разгромили ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

В Джанкое и Ялте разгромили законспирированную ячейку террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которую координировали с Украины, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:49

2022-08-17T11:49

2022-08-17T12:46

происшествия

россия

джанкой

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

украина

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Джанкое и Ялте разгромили законспирированную ячейку террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которую координировали с Украины, сообщает Центр общественных связей ФСБ."В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из шести граждан России", — говорится в сообщении.По информации силовиков, при поддержке эмиссаров с Украины они вели "целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии" и вербовали в свои ряды местных мусульман.Дома у задержанных изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи и электронные носители информации. Против них возбудили уголовные дела.Позже стало известно, что пятерых задержанных суд арестовал на два месяца, а шестого отправил под домашний арест."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* признана террористической во многих странах. В России ее запретили по решению Верховного суда от 2003 года.Целью организации называлось устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всем мире путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в разных регионах России, преимущественно в крупных городах европейской части страны, а также в Поволжье, Сибири и Крыму.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220609/verbovka-1794168411.html

https://ria.ru/20220526/terakt-1790814116.html

россия

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, джанкой, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина