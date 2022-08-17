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Разрывы на месте детонации боеприпасов в Крыму практически прекратились - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрывы на месте детонации боеприпасов в Крыму практически прекратились
Разрывы на месте детонации боеприпасов в Крыму практически прекратились - РИА Новости, 17.08.2022
Разрывы на месте детонации боеприпасов в Крыму практически прекратились
Разрывы на месте детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма практически прекратились, в пятикилометровой зоне работают саперы, сообщил... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:48
2022-08-17T09:58
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Разрывы на месте детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма практически прекратились, в пятикилометровой зоне работают саперы, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."Разрывы на месте детонации боеприпасов практически прекратились. Разлета боеприпасов практически нет. Сейчас на месте работают саперы. Идет проверка пятикилометровой зоны на предмет разлета боеприпасов и разминирования территории", - сказал он.По его словам, оценка ущерба населенным пунктам, нанесенных детонацией боеприпасов, начнется после завершения всех работ по разминированию."Все службы работают вторые сутки. Обстановка контролируемая. Это позволило запустить поезда. Сейчас главное – помочь людям, чье имущество пострадало от взрывов", - добавил Крючков.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220816/poezda-1810091896.html
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россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
09:48 17.08.2022 (обновлено: 09:58 17.08.2022)
 
Разрывы на месте детонации боеприпасов в Крыму практически прекратились

Советник главы Крыма Крючков заявил о почти полном прекращении взрывов снарядов в Джанкое

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Крыму
Сотрудники полиции в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Разрывы на месте детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма практически прекратились, в пятикилометровой зоне работают саперы, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Разрывы на месте детонации боеприпасов практически прекратились. Разлета боеприпасов практически нет. Сейчас на месте работают саперы. Идет проверка пятикилометровой зоны на предмет разлета боеприпасов и разминирования территории", - сказал он.
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По его словам, оценка ущерба населенным пунктам, нанесенных детонацией боеприпасов, начнется после завершения всех работ по разминированию.
"Все службы работают вторые сутки. Обстановка контролируемая. Это позволило запустить поезда. Сейчас главное – помочь людям, чье имущество пострадало от взрывов", - добавил Крючков.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
Кадр видео очевидца с места детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
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