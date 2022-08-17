Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/krym-1810145558.html
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями - РИА Новости, 17.08.2022
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал фантастическими бреднями новое заявление киевских властей о планах по уничтожению Крымского моста: такие РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:46
2022-08-17T10:08
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
михаил подоляк
алексей арестович
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763074234_0:234:3071:1961_1920x0_80_0_0_3a9b9df7d02b6adf54465b555d46b80d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал фантастическими бреднями новое заявление киевских властей о планах по уничтожению Крымского моста: такие слова на фоне поражений украинских военных продиктованы желанием выманить больше денег и оружия у Запада.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста."Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни", - сказал Бобков РИА Новости.По его словам, защите Крыма уделено особое внимание."В этом плане Крым неоднократно называли большим авианосцем. Поэтому Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО. Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность", - сказал Бобков.Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что заявление Подоляка сделано на фоне поражений и отступлений украинских войск в Донбассе, а также продиктовано желанием как можно больше выманить денег и оружия из западных стран, внушая им оптимизм о боеспособности украинской армии."Поэтому по американской методичке и дается дополнительная идеологическая подкормка украинскому обществу, которое ощущает весь объем потерь, реальную обстановку на фронте и находится в предшоковом состоянии", - подчеркнул Бобков.Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
https://ria.ru/20220816/krymskiymost-1809953544.html
https://ria.ru/20220815/most-1809750074.html
https://ria.ru/20220815/krym-1809720891.html
россия
киев
сша
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763074234_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f9843dc8c6d12b7660b27d78b63bf4a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, михаил подоляк, алексей арестович , республика крым
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Алексей Арестович , Республика Крым
09:46 17.08.2022 (обновлено: 10:08 17.08.2022)
 
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями

В Крыму назвали новые заявления Киева об ударе по Крымскому мосту фантастическими бреднями

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Керченский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал фантастическими бреднями новое заявление киевских властей о планах по уничтожению Крымского моста: такие слова на фоне поражений украинских военных продиктованы желанием выманить больше денег и оружия у Запада.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 12:28Туризм
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
"Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни", - сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, защите Крыма уделено особое внимание.
"В этом плане Крым неоднократно называли большим авианосцем. Поэтому Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО. Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность", - сказал Бобков.
Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что заявление Подоляка сделано на фоне поражений и отступлений украинских войск в Донбассе, а также продиктовано желанием как можно больше выманить денег и оружия из западных стран, внушая им оптимизм о боеспособности украинской армии.
Грузовой состав едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 15:41
Успешная атака на Крымский мост исключена, считает Ковитиди
"Поэтому по американской методичке и дается дополнительная идеологическая подкормка украинскому обществу, которое ощущает весь объем потерь, реальную обстановку на фронте и находится в предшоковом состоянии", - подчеркнул Бобков.
Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:38Специальная военная операция на Украине
Аксенов опроверг информацию о массовом отъезде людей из Крыма
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякАлексей АрестовичРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала