https://ria.ru/20220817/krym-1810145558.html
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями - РИА Новости, 17.08.2022
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал фантастическими бреднями новое заявление киевских властей о планах по уничтожению Крымского моста: такие РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:46
2022-08-17T09:46
2022-08-17T10:08
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
михаил подоляк
алексей арестович
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал фантастическими бреднями новое заявление киевских властей о планах по уничтожению Крымского моста: такие слова на фоне поражений украинских военных продиктованы желанием выманить больше денег и оружия у Запада.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста."Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни", - сказал Бобков РИА Новости.По его словам, защите Крыма уделено особое внимание."В этом плане Крым неоднократно называли большим авианосцем. Поэтому Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО. Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность", - сказал Бобков.Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что заявление Подоляка сделано на фоне поражений и отступлений украинских войск в Донбассе, а также продиктовано желанием как можно больше выманить денег и оружия из западных стран, внушая им оптимизм о боеспособности украинской армии."Поэтому по американской методичке и дается дополнительная идеологическая подкормка украинскому обществу, которое ощущает весь объем потерь, реальную обстановку на фронте и находится в предшоковом состоянии", - подчеркнул Бобков.Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
https://ria.ru/20220816/krymskiymost-1809953544.html
https://ria.ru/20220815/most-1809750074.html
https://ria.ru/20220815/krym-1809720891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, михаил подоляк, алексей арестович , республика крым
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Алексей Арестович , Республика Крым
09:46 17.08.2022 (обновлено: 10:08 17.08.2022)
В Крыму назвали новые заявления Киева о Крымском мосте бреднями
В Крыму назвали новые заявления Киева об ударе по Крымскому мосту фантастическими бреднями
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал фантастическими бреднями новое заявление киевских властей о планах по уничтожению Крымского моста: такие слова на фоне поражений украинских военных продиктованы желанием выманить больше денег и оружия у Запада.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста.
"Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни", - сказал Бобков РИА Новости.
По его словам, защите Крыма уделено особое внимание.
"В этом плане Крым неоднократно называли большим авианосцем. Поэтому Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО. Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность", - сказал Бобков.
Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что заявление Подоляка сделано на фоне поражений и отступлений украинских войск в Донбассе
, а также продиктовано желанием как можно больше выманить денег и оружия из западных стран, внушая им оптимизм о боеспособности украинской армии.
"Поэтому по американской методичке и дается дополнительная идеологическая подкормка украинскому обществу, которое ощущает весь объем потерь, реальную обстановку на фронте и находится в предшоковом состоянии", - подчеркнул Бобков.
Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович
говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США
ракеты. В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева
на этот счет Москва
принимает во внимание.