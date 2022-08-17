https://ria.ru/20220817/krizis-1810115989.html

Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса

Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса

Существует вероятность, что Россия столкнется со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкономического развития в 2022-2025 годы — базовым,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T01:15

2022-08-17T01:15

2022-08-17T01:15

экономика

россия

украина

сша

мвф

михаил васильев

совкомбанк

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Существует вероятность, что Россия столкнется со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкономического развития в 2022-2025 годы — базовым, “ускоренной адаптацией” и “глобальным кризисом”. Об этом рассказал "Прайму" главный аналитик “Совкомбанка” Михаил Васильев.Васильев отметил, что кризис связан в основном с геополитической ситуацией. Так, МВФ предупреждал о рисках фрагментации мировой экономики на фоне ситуации вокруг Украины. Также ожидается противостояние США и Китая, когда Пекин постарается уйти от доллара и евро и прекратит покупать западные ценные бумаги. Это, подчеркнул Васильев, негативно скажется на мировой экономике.Эксперт заметил, что экономический спад также углубится из-за риска падения цен на нефть в 2023 году.Васильев полагает, что Россия лучше других справится с мировым кризисом, который также слабо отразится на странах Азии. Поэтому, по словам аналитика, переориентация России на Восток и развитие собственного производства поспособствуют поддержанию занятости и меньшему экономическому спаду.

https://ria.ru/20220816/rubl-1809872476.html

россия

украина

сша

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экономика, россия, украина, сша, мвф, михаил васильев, совкомбанк