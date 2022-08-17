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Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса
Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса
Существует вероятность, что Россия столкнется со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкономического развития в 2022-2025 годы — базовым,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T01:15
2022-08-17T01:15
2022-08-17T01:15
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мвф
михаил васильев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Существует вероятность, что Россия столкнется со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкономического развития в 2022-2025 годы — базовым, “ускоренной адаптацией” и “глобальным кризисом”. Об этом рассказал "Прайму" главный аналитик “Совкомбанка” Михаил Васильев.Васильев отметил, что кризис связан в основном с геополитической ситуацией. Так, МВФ предупреждал о рисках фрагментации мировой экономики на фоне ситуации вокруг Украины. Также ожидается противостояние США и Китая, когда Пекин постарается уйти от доллара и евро и прекратит покупать западные ценные бумаги. Это, подчеркнул Васильев, негативно скажется на мировой экономике.Эксперт заметил, что экономический спад также углубится из-за риска падения цен на нефть в 2023 году.Васильев полагает, что Россия лучше других справится с мировым кризисом, который также слабо отразится на странах Азии. Поэтому, по словам аналитика, переориентация России на Восток и развитие собственного производства поспособствуют поддержанию занятости и меньшему экономическому спаду.
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экономика, россия, украина, сша, мвф, михаил васильев, совкомбанк
Экономика, Россия, Украина, США, МВФ, Михаил Васильев, Совкомбанк
Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса
Аналитик “Совкомбанка” Васильев заявил о трех сценариях грядущего глобального кризиса