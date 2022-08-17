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Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса - РИА Новости, 17.08.2022
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Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса
Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса
Существует вероятность, что Россия столкнется со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкономического развития в 2022-2025 годы — базовым,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T01:15
2022-08-17T01:15
экономика
россия
украина
сша
мвф
михаил васильев
совкомбанк
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Существует вероятность, что Россия столкнется со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкономического развития в 2022-2025 годы — базовым, “ускоренной адаптацией” и “глобальным кризисом”. Об этом рассказал "Прайму" главный аналитик “Совкомбанка” Михаил Васильев.Васильев отметил, что кризис связан в основном с геополитической ситуацией. Так, МВФ предупреждал о рисках фрагментации мировой экономики на фоне ситуации вокруг Украины. Также ожидается противостояние США и Китая, когда Пекин постарается уйти от доллара и евро и прекратит покупать западные ценные бумаги. Это, подчеркнул Васильев, негативно скажется на мировой экономике.Эксперт заметил, что экономический спад также углубится из-за риска падения цен на нефть в 2023 году.Васильев полагает, что Россия лучше других справится с мировым кризисом, который также слабо отразится на странах Азии. Поэтому, по словам аналитика, переориентация России на Восток и развитие собственного производства поспособствуют поддержанию занятости и меньшему экономическому спаду.
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экономика, россия, украина, сша, мвф, михаил васильев, совкомбанк
Экономика, Россия, Украина, США, МВФ, Михаил Васильев, Совкомбанк
01:15 17.08.2022
 
Эксперт раскрыл три сценария грядущего глобального кризиса

Аналитик “Совкомбанка” Васильев заявил о трех сценариях грядущего глобального кризиса

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Существует вероятность, что Россия столкнется со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкономического развития в 2022-2025 годы — базовым, “ускоренной адаптацией” и “глобальным кризисом”. Об этом рассказал "Прайму" главный аналитик “Совкомбанка” Михаил Васильев.
"Во-первых, мы ожидаем наступление глобальной рецессии в 2023 году. Энергетический и продовольственный кризисы, рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение ДКП мировыми центробанками, геополитические противоречия, новые волны пандемии — все эти факторы ведут к быстрому ухудшению экономических условий в мире", — пояснил он.
Васильев отметил, что кризис связан в основном с геополитической ситуацией. Так, МВФ предупреждал о рисках фрагментации мировой экономики на фоне ситуации вокруг Украины. Также ожидается противостояние США и Китая, когда Пекин постарается уйти от доллара и евро и прекратит покупать западные ценные бумаги. Это, подчеркнул Васильев, негативно скажется на мировой экономике.
Эксперт заметил, что экономический спад также углубится из-за риска падения цен на нефть в 2023 году.
Васильев полагает, что Россия лучше других справится с мировым кризисом, который также слабо отразится на странах Азии. Поэтому, по словам аналитика, переориентация России на Восток и развитие собственного производства поспособствуют поддержанию занятости и меньшему экономическому спаду.
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ЭкономикаРоссияУкраинаСШАМВФМихаил ВасильевСовкомбанк
 
 
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